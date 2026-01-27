Pedro Flávio: “Tenho a certeza de que em 2030 se vão qualificar mais atletas para os JO de Inverno"
Gerardo Santos
Desporto

Pedro Flávio: “Tenho a certeza de que em 2030 se vão qualificar mais atletas para os JO de Inverno"

Chefe da Missão Portuguesa revela expectativas, desafios e o futuro das modalidades de neve e de gelo.
Cecília Carmo
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Jogos Olímpicos
desportos de inverno
Portugueses
esqui de fundo
esqui alpino
chefe da missão portuguesa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt