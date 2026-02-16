Emeric Guerillot fecha estreia olímpica em Milão-Cortina com ambição de voltar mais forte
COI
Desporto

Emeric Guerillot fecha estreia olímpica em Milão-Cortina com ambição de voltar mais forte

Aos 18 anos, o esquiador português igualou o melhor resultado nacional no Super-G e, após abandonar o Slalom, já aponta ao top-10 nos próximos Jogos Olímpicos.
Cecília Carmo
Publicado a
Atualizado a

O esquiador português Emeric Guerillot encerrou esta segunda-feira a sua primeira participação nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026, após competir na prova de Slalom do Esqui Alpino. Numa primeira manga marcada por condições atmosféricas difíceis e por um traçado muito técnico e exigente, o jovem de 18 anos não conseguiu concluir a descida, terminando sem classificação. A prova revelou-se particularmente seletiva: dos 95 atletas à partida, apenas 44 garantiram acesso à segunda manga, enquanto 48 não completaram o percurso e dois foram desclassificados. O título olímpico foi conquistado pelo suíço Loic Meillard, com o tempo total de 1.53,61, seguido do austríaco Fabio Gstrein, prata com 1.53,96, e do norueguês Henrik Kristoffersen, bronze com 1.54,74.

Apesar do resultado no Slalom, Guerillot despede-se da sua estreia olímpica com um balanço positivo. No Super-G — disciplina de eleição — igualou o melhor resultado masculino de sempre de Portugal no Esqui Alpino, ao terminar no 32.º lugar, tendo depois sido 38.º no Slalom Gigante. Em declarações ao Comité Olímpico de Portugal, o atleta mostrou satisfação com a experiência: “Assim termina a minha participação nos Jogos Olímpicos. Estou muito contente com o que consegui produzir. Foi a minha primeira experiência e espero que haja muitas outras, mas, para já, estou mesmo muito satisfeito com o que consegui realizar.” Sobre a prova final, reconheceu as dificuldades: “Hoje foi um pouco mais complicado do que o habitual, no Slalom. Não é a minha disciplina mais forte. O percurso era muito exigente, além de muito duro, muito técnico, com muitas curvas e bastante gelo.” Destacou ainda o orgulho no desempenho no Super-G: “Tive bons resultados e, sobretudo, estou muito orgulhoso do Super G, onde sinto que consegui realmente esquiar bem.”

O jovem esquiador já olha para o futuro e pretende regressar mais forte: “Espero participar novamente noutros Jogos Olímpicos e, dessa vez, espero fazer também as provas de velocidade, ou seja, o Downhill e o Super G.” Antes disso, quer ganhar experiência internacional: “Quero também tentar fazer várias Taças do Mundo antes dos próximos Jogos Olímpicos, sobretudo nas provas de velocidade, para chegar lá da próxima vez e tentar realmente apontar, quem sabe, para um top-20, um top-15, um top-10.” Guerillot deixou ainda um agradecimento especial à família e ao país: “Tenho orgulho nisso e é também graças a toda a minha família, ao meu pai, que é o treinador que me acompanha desde pequeno, e à minha irmã, que também participa nos Jogos Olímpicos. Obrigado a Portugal por me permitir viver isto.” Assim termina uma estreia olímpica encorajadora para o jovem português, que sai de Milão-Cortina com ambição reforçada para o futuro.

Emeric Guerillot fecha estreia olímpica em Milão-Cortina com ambição de voltar mais forte
Emeric Guerillot confirma evolução olímpica com 38.º lugar no slalom gigante
Emeric Guerillot fecha estreia olímpica em Milão-Cortina com ambição de voltar mais forte
Emeric Guerillot estreia-se no Super-G olímpico e faz história para Portugal
Jogos Olímpicos
Comité Olímpico de Portugal
Jogos Olímpicos de Inverno
desportos de inverno
esqui alpino
slalom
emeric guerillot

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt