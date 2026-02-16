Emeric Guerillot fecha estreia olímpica em Milão-Cortina com ambição de voltar mais forte

O esquiador português Emeric Guerillot encerrou esta segunda-feira a sua primeira participação nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026, após competir na prova de Slalom do Esqui Alpino. Numa primeira manga marcada por condições atmosféricas difíceis e por um traçado muito técnico e exigente, o jovem de 18 anos não conseguiu concluir a descida, terminando sem classificação. A prova revelou-se particularmente seletiva: dos 95 atletas à partida, apenas 44 garantiram acesso à segunda manga, enquanto 48 não completaram o percurso e dois foram desclassificados. O título olímpico foi conquistado pelo suíço Loic Meillard, com o tempo total de 1.53,61, seguido do austríaco Fabio Gstrein, prata com 1.53,96, e do norueguês Henrik Kristoffersen, bronze com 1.54,74.Apesar do resultado no Slalom, Guerillot despede-se da sua estreia olímpica com um balanço positivo. No Super-G — disciplina de eleição — igualou o melhor resultado masculino de sempre de Portugal no Esqui Alpino, ao terminar no 32.º lugar, tendo depois sido 38.º no Slalom Gigante. Em declarações ao Comité Olímpico de Portugal, o atleta mostrou satisfação com a experiência: “Assim termina a minha participação nos Jogos Olímpicos. Estou muito contente com o que consegui produzir. Foi a minha primeira experiência e espero que haja muitas outras, mas, para já, estou mesmo muito satisfeito com o que consegui realizar.” Sobre a prova final, reconheceu as dificuldades: “Hoje foi um pouco mais complicado do que o habitual, no Slalom. Não é a minha disciplina mais forte. O percurso era muito exigente, além de muito duro, muito técnico, com muitas curvas e bastante gelo.” Destacou ainda o orgulho no desempenho no Super-G: “Tive bons resultados e, sobretudo, estou muito orgulhoso do Super G, onde sinto que consegui realmente esquiar bem.”O jovem esquiador já olha para o futuro e pretende regressar mais forte: “Espero participar novamente noutros Jogos Olímpicos e, dessa vez, espero fazer também as provas de velocidade, ou seja, o Downhill e o Super G.” Antes disso, quer ganhar experiência internacional: “Quero também tentar fazer várias Taças do Mundo antes dos próximos Jogos Olímpicos, sobretudo nas provas de velocidade, para chegar lá da próxima vez e tentar realmente apontar, quem sabe, para um top-20, um top-15, um top-10.” Guerillot deixou ainda um agradecimento especial à família e ao país: “Tenho orgulho nisso e é também graças a toda a minha família, ao meu pai, que é o treinador que me acompanha desde pequeno, e à minha irmã, que também participa nos Jogos Olímpicos. Obrigado a Portugal por me permitir viver isto.” Assim termina uma estreia olímpica encorajadora para o jovem português, que sai de Milão-Cortina com ambição reforçada para o futuro..Emeric Guerillot confirma evolução olímpica com 38.º lugar no slalom gigante\n.Emeric Guerillot estreia-se no Super-G olímpico e faz história para Portugal