Demissão de diretor técnico de arbitragem leva FPF a remeter caso para o Ministério Público

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) informou esta quarta-feira, 1 de julho, que remeteu para o Ministério Público (MP) os factos relacionados com os "motivos alegados" por Duarte Gomes, ex-diretor técnico de arbitragem, "para a demissão do cargo que desempenhava".A saída de Duarte Gomes estará relacionada com o facto de ter perdido a confiança em Luciano Gonçalves, presidente do Conselho de Arbitragem, por suspeitas de alegada ingerência nas nomeações dos árbitros para o futebol profissional, segundo avança o Record.De acordo com o jornal desportivo, Duarte Gomes alegou perda de confiança no presidente do Conselho de Arbitragem num email dirigido aos elementos do órgão. Como consequência, Luciano Gonçalves fez uma participação formal ao Conselho de Justiça e apresentou uma queixa-crime contra o ex-diretor técnico de arbitragem. "Tendo tomado conhecimento no dia 26 de junho de 2026, passada sexta-feira, da participação formal enviada pelo Presidente do Conselho de Arbitragem ao Conselho de Justiça, sobre os motivos alegados pelo ex-Diretor Técnico de Arbitragem para a demissão do cargo que desempenhava, os Presidentes dos Órgãos Sociais da Federação Portuguesa de Futebol (Direção, Mesa da Assembleia Geral, Conselho de Justiça e Conselho de Disciplina) remeteram de imediato os factos relatados para o Ministério Público", lê-se no comunicado da FPF.O organismo adianta que o Conselho de Justiça vai reunir-se esta quarta-feira para "analisar a participação disciplinar remetida pelo presidente do Conselho de Arbitragem"."Respeitando sempre o princípio estatutariamente previsto de autonomia e independência dos órgãos individualmente eleitos, os Presidentes da Direção, da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho de Justiça, do Conselho de Disciplina e do Conselho Fiscal aguardam as conclusões das diligências a serem efetuadas pelas entidades competentes, com a celeridade que a matéria exige", refere a FPF.Antigo árbitro internacional, Duarte Gomes apresentou a demissão na passada sexta-feira (26 de junho) de diretor técnico de arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, cargo que desempenhava desde julho de 2025.