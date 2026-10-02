Daniel Moreira cimenta-se como esperança de futuro no ciclismo português

Daniel Moreira, hoje atleta da Hagens Berman Jayco, foi 9.º no Europeu de fundo do escalão de sub-23, decorrida esta sexta-feira entre Ljubljana e Sencur (141,8 km), na Eslovénia. Ficou a 49 segundos do novo campeão do mundo, o espanhol Héctor Álvarez (Lidl-Trek Future Racing), que bateu o polaco Jan Michal Jackowiak (Bahrain Victorious Development Team) e o belga Niels Driesen (Lotto-Groupe Wanty), 2.º (a 20s) e 3.º (a 32s), respetivamente.

É uma afirmação do atleta de 20 anos nos sub-23, competindo ainda com atletas mais velhos, logo com maior maturidade e experiência do que o português. É um resultado importante dado o percurso com subidas íngremes, exibindo capacidades para clássicas de alguma dureza.

Moreira, de 20 anos, tinha sido 14.º no mesmo escalão no recente Mundial de Montreal. No Canadá, tinha sido, verdadeiramente, o único destaque positivo da Seleção Nacional. O atleta da Hagens, sabe o Diário de Notícias, tinha uma negociação em curso com equipas de desenvolvimento de World Tour e a Ineos era uma hipótese. Poderia ser o primeiro atleta a integrar esse mesmo projeto, em atividade desde 2010 e conhecido pelas várias vitórias na Volta a França com Bradley Wiggins (1), Chris Froome (4), Geraint Thomas (1) e Egan Bernal (1). Outra hipótese seria a subida à equipa principal da formação australiana.

Pela Hagens Berman Jayco em 2026, ganhou a camisola dos pontos e uma etapa na Volta a Portugal do Futuro, na qual foi quinto classificado, e foi segundo classificado na West Bohemia Tour, na República Checa, uma resposta a um momento menos afirmativo na Volta a Itália de sub-23, na qual não foi competitivo como ansiaria.

Portugal classificou mais três ciclistas, designadamente Daniel Lima, em 55.º a 6m06s, Gabriel Batista em 66.º a 10m17s e Rafael Barbas em 84.º a 10m25s.

Na prova feminina de sub-23, em Sencur (88 km), venceu a suíça Mara Winter (NEXETIS), enquanto Raquel Dias e Emília Baía foram desclassificadas, pois chegaram fora do tempo de controlo. A prestação portuguesa na vertente feminina tem exibido as dificuldades de preparação em competição face ao pouco calendário disponível em Portugal, mas também à dificuldade de saída destas mesmas corredoras para outros patamares.

Este sábado, seguem-se as corridas de fundo de juniores e elites femininas. No domingo, Portugal entra em ação na elite masculina, contando apenas com um atleta de World Tour (Nelson Oliveira). Ao DN, o selecionador nacional, Valter Sousa, explicou que João Almeida e António Morgado ficaram de fora por opção dado o momento de forma atual. Ivo e Rui Oliveira e Afonso Eulálio não estavam disponíveis face a compromissos com UAE e Bahrain, respetivamente.