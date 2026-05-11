Abel Ferreira
Abel FerreiraFOTO: PALMEIRAS
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Cinco treinadores portugueses dominam no Brasileirão 2026

Abel Ferreira no Palmeiras, Leonardo Jardim no Flamengo, Artur Jorge no Cruzeiro, Luís Castro no Grémio e Franclim Carvalho no Botafogo confirmam a força inédita da escola portuguesa no Brasil.
Cecília Carmo
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