Cinco treinadores portugueses dominam no Brasileirão 2026

O futebol brasileiro vive em 2026 uma presença portuguesa sem precedentes. Cinco treinadores lusos orientam clubes da Série A do Brasileirão, num fenómeno que confirma a valorização crescente da escola portuguesa num dos campeonatos mais exigentes do mundo. Abel Ferreira, Leonardo Jardim, Artur Jorge, Luís Castro e Franclim Carvalho trabalham em contextos diferentes, mas todos ajudam a explicar por que razão Portugal se tornou uma referência para os clubes brasileiros.No Palmeiras, Abel Ferreira continua a escrever história. O treinador português chegou ao clube em 2020 e tornou-se o técnico mais titulado da história palmeirense, depois de conquistar o 11.º troféu pelo clube em 2026. A longevidade de Abel no futebol brasileiro é rara e o seu trabalho consolidou uma equipa habituada a competir por títulos nacionais e internacionais. A temporada de 2026 voltou a confirmar a capacidade competitiva construída por Abel Ferreira. O Palmeiras entrou forte no Brasileirão e manteve-se entre os primeiros classificados desde as jornadas iniciais, sustentado por uma identidade de jogo muito clara, marcada pela intensidade competitiva, organização defensiva e enorme capacidade de adaptação estratégica. Mesmo em jogos mais difíceis, como o empate recente frente ao Remo, a equipa demonstrou maturidade competitiva suficiente para continuar a ser encarada como a principal favorita ao título. Ao mesmo tempo, o Palmeiras mantém-se também competitivo na Taça Libertadores..No Flamengo, Leonardo Jardim assumiu uma das missões mais exigentes do futebol sul-americano. O português sucedeu a Filipe Luís e conquistou o Campeonato Carioca logo na estreia, ao vencer o Fluminense nos penáltis. A entrada com um título deu força imediata ao novo ciclo rubro-negro. A adaptação de Jardim ao futebol brasileiro foi rápida. Poucos dias depois da apresentação oficial, o técnico conquistou o Campeonato Carioca ao vencer o Fluminense, um triunfo que lhe permitiu ganhar margem de confiança num ambiente tradicionalmente exigente e emocional. Ao contrário de algumas equipas recentes do Flamengo, excessivamente dependentes do talento individual e do jogo ofensivo permanente, a versão de Leonardo Jardim procura maior equilíbrio coletivo e controlo emocional dos jogos. Sem abdicar da qualidade técnica do plantel, o treinador português conseguiu tornar a equipa mais pragmática e consistente, mantendo o Flamengo na luta direta pelo título brasileiro e entre os candidatos à conquista da Libertadores..No Cruzeiro, Artur Jorge regressou ao Brasil depois de ter feito história no Botafogo em 2024, ano em que venceu o Brasileirão e a Taça Libertadores. O treinador português assumiu o clube mineiro em 2026, com contrato até ao fim de 2027, num projeto que procura devolver estabilidade competitiva a um dos emblemas históricos do país. O Cruzeiro continua numa fase de reconstrução competitiva, mas os sinais recentes têm sido encorajadores. A equipa mineira voltou a aproximar-se dos lugares intermédios da tabela e revelou melhorias evidentes na capacidade competitiva, sobretudo em jogos de maior pressão. Artur Jorge encontrou um contexto diferente daquele que viveu no Botafogo campeão, mas mantém a aposta numa equipa organizada, intensa e emocionalmente equilibrada. O calendário brasileiro, marcado por deslocações longas, jogos consecutivos e pressão mediática constante, continua a representar um enorme desafio para qualquer treinador estrangeiro, mas o português voltou a adaptar-se rapidamente à realidade sul-americana..No Grémio, Luís Castro representa outro capítulo da presença portuguesa no Brasil. O treinador de Vila Real assumiu o clube gaúcho no final de 2025, com contrato até 2027, e conquistou o Campeonato Gaúcho em 2026. A sua presença reforça o peso dos treinadores portugueses num campeonato onde a pressão é permanente e os ciclos costumam ser curtos. Apesar das dificuldades competitivas vividas pela equipa em vários momentos da temporada, o trabalho do técnico continua a recolher elogios em alguns setores do futebol brasileiro, sobretudo pela evolução defensiva demonstrada pelo Grémio nas últimas jornadas. A relação entre Luís Castro e os adeptos vive, ainda assim, momentos de tensão. No Brasil, poucos contextos permitem tempo para construir equipas de forma gradual e a exigência emocional dos adeptos costuma transformar rapidamente qualquer sequência negativa num cenário de contestação.No Botafogo, Franclim Carvalho é a novidade mais recente. Antigo adjunto de Artur Jorge, fez parte da equipa técnica que venceu a Libertadores e o Brasileirão em 2024 e foi oficializado como treinador principal do Botafogo em abril de 2026. A sua chegada elevou para cinco o número de treinadores portugueses na Série A brasileira. O Botafogo vive atualmente um período mais turbulento depois da euforia das conquistas recentes, enfrentando pressão interna, instabilidade diretiva e enorme expectativa dos adeptos. Apesar disso, Franclim Carvalho conseguiu iniciar o trabalho com sinais positivos, apostando numa abordagem mais equilibrada e tentando devolver estabilidade emocional à equipa. A presença simultânea destes cinco técnicos mostra que o fenómeno português no Brasil deixou de ser exceção. Jorge Jesus abriu caminho no Flamengo em 2019, Abel Ferreira consolidou essa influência no Palmeiras, e agora Leonardo Jardim, Artur Jorge, Luís Castro e Franclim Carvalho confirmam que os clubes brasileiros continuam a procurar em Portugal treinadores capazes de organizar equipas, gerir pressão e competir por títulos..Sensação do último Brasileirão, Mirassol leva vida dura na nova época.Palmeiras vence Bahia e reforça liderança do Brasileirão sob comando de Abel Ferreira