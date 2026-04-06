Palmeiras vence Bahia e reforça liderança do Brasileirão sob comando de Abel Ferreira

O treinador português Abel Ferreira voltou a reforçar o estatuto histórico que construiu ao serviço do Palmeiras após a vitória por 2–1 no terreno do Bahia, na 10.ª jornada do campeonato brasileiro de 2026, resultado que permitiu à equipa paulista consolidar a liderança da prova e prolongar a sequência positiva nesta fase inicial da temporada. O triunfo surgiu poucas semanas depois da conquista do Campeonato Paulista de 2026, competição que o treinador português venceu pela quarta vez desde que chegou ao clube e que lhe permitiu atingir a marca de 11 títulos oficiais, tornando-se o técnico mais titulado da história do Palmeiras.Desde outubro de 2020, Abel Ferreira conquistou duas Taças Libertadores (2020 e 2021), dois campeonatos brasileiros (2022 e 2023), uma Taça do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022), uma Supertaça do Brasil (2023) e quatro Campeonatos Paulistas (2022, 2023, 2024 e 2026), números que configuram o ciclo mais vitorioso de sempre de um treinador na história recente do clube. Entre estes resultados destaca-se particularmente o bicampeonato consecutivo da Libertadores, feito raro na competição e que fez de Abel Ferreira o único treinador europeu a conquistar duas edições da principal prova de clubes da América do Sul.A permanência de Abel Ferreira no cargo durante mais de cinco temporadas consecutivas constitui um dado estrutural significativo, pouco comum no futebol brasileiro. E a vitória mais recente no campeonato brasileiro confirma a continuidade desse padrão competitivo. Mantém o Palmeiras como candidato direto à conquista do título, reforçando o impacto do técnico luso como uma das figuras mais influentes do futebol sul-americano da última década..Palmeiras de Abel Ferreira, Grêmio de Luís Castro e Flamengo de Leonardo Jardim vencem estaduais no Brasil.Abel Ferreira renova contrato como treinador do Palmeiras até 2027