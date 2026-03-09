Palmeiras de Abel Ferreira, Grêmio de Luís Castro e Flamengo de Leonardo Jardim vencem estaduais no Brasil

A noite deste domingo, 8 de março, fantástica para os treinadores portugueses no Brasil, com Abel Ferreira (Palmeiras), Leonardo Jardim (Flamengo) e Luís Castro (Grêmio) a vencerem os respetivos campeonatos estaduais. .O Palmeiras conquistou o campeonato Paulista ao vencer fora o Novorizontino por 2-1, na segunda mão da final, para arrebatar o 11.º troféu sob o comando de Abel Ferreira, um recorde.No cargo desde outubro de 2020, o técnico luso superou os 10 cetros de Oswaldo Brandão e isolou-se como o técnico mais titulado da história do ‘verdão’, num dia em que arrebatou o estadual pela quarta vez, repetindo 2022, 2023 e 2024.Abel Ferreira também já tinha vencido duas edições da Taça Libertadores (2020 e 2021), uma da Supertaça Sul-americana (2022) e, internamente, duas do Brasileirão (2022 e 2023), uma da Taça do Brasil (2020) e uma da Supertaça brasileira (2023).Na final do Paulistão de 2026, o Palmeiras confirmou em Novo Horinzonte o triunfo caseiro por 1-0, selado pelo argentino ‘Flaco’ López, aos 35 minutos.O conjunto de Abel Ferreira adiantou-se na segunda mão logo aos seis minutos, por Murilo, os locais ainda empataram aos 26, por Matheus Bianqui, mas, aos 62, Vitor Roque acabou com as dúvidas, selando o 27.º Paulistão do Palmeiras.Se o treinador luso somou o 11.º troféu, o central paraguaio Gustavo Gómez selou o 13.º..Mais a sul, no Rio Grande do Sul, o Grémio, treinado por Luís Castro, sagraram-se campeões estaduais gaúchos de futebol pela 44.ª vez, ao empatarem na visita ao Internacional (1-1), fazendo prevalecer o triunfo caseiro na primeira mão da final (3-0).No dérbi de Porto Alegre, os tricolores adiantaram-se com um golo de Gustavo Martins (45+9 minutos), mas o colorado ripostou pelo capitão Alan Patrick (83'), de penálti, que motivou a expulsão de Wagner Leonardo.O Grémio ganhou por 4-1 no agregado da final e reconquistou o troféu mais importante do estado do Rio Grande do Sul duas temporadas depois, no primeiro êxito com Luís Castro, de 64 anos, que tinha voltado ao Brasil em dezembro de 2025, após uma passagem no Botafogo, de 2022 a 2023.Ao arrebatarem o oitavo título em nove épocas no Gauchão, os tricolores cimentaram a vice-liderança do palmarés e passaram a ter 44 conquistas, duas abaixo do recordista Internacional, triunfante pela última vez em 2024.Vencedor da II Liga portuguesa ao serviço do FC Porto B, em 2015/16, e campeão ucraniano com o Shakhtar Donetsk, em 2019/20, Luís Castro alcançou o oitavo troféu da carreira, e segundo no Brasil, depois da Taça Rio de 2023..Já no Rio de Janeiro, Leonardo Jardim teve uma estreia de sonho no Flamengo, ao conquistar o campeonato carioca, o seu primeiro troféu como treinador no Brasil, depois de uma passagem no Cruzeiro em que saiu de mãos a abanar.Depois de um empate a zero no final dos 90 minutos, o guarda-redes Rossi defendeu o último penálti, no no desempate por grandes penalidades.