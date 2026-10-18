Iuri Leitão e Ivo Oliveira são vice-campeões do mundo.
Iuri Leitão e Ivo Oliveira são vice-campeões do mundo.DR/X/Comité Olímpico de Portugal
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Ciclismo. Iúri Leitão e Ivo Oliveira conquistam prata em madison nos Mundiais de pista

Portugal conquistou quatro medalhas na competição, em Xangai.
DN/Lusa
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 Os campeões olímpicos Iúri Leitão e Ivo Oliveira conquistaram este domingo (18 de outubro) a prata na prova de madison dos Mundiais de pista e arrecadaram a quarta medalha para Portugal em Xangai.

Dois anos depois de se sagrar campeão olímpico de madison em Paris2024, com Rui Oliveira, Iúri Leitão garantiu agora, com o outro irmão Oliveira, a primeira prata para Portugal naquela modalidade em Mundiais, tendo a dupla lusa fechado a prova com 67 pontos, menos 21 do que os vencedores, os dinamarqueses Carl-Frederik Bevort e Lasse Leth (88).

Na terceira posição ficaram os alemães Moritz Augenstein e Roger Kluge, com 52 pontos.

Portugal fecha os Mundiais de pista deste ano com quatro medalhas, após Leitão ter sido ouro em omnium, no sábado, e Maria Martins e Miguel Salgueiro terem conquistado o bronze, respetivamente, em scratch, na quarta-feira, e na corrida por pontos, na sexta-feira.

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