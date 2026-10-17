Iúri Leitão volta a ser campeão do mundo de omnium em ciclismo de pista

Iúri Leitão sagrou-se campeão do mundo de omnium nos Mundiais de ciclismo de pista, em Xangai, na China. O português volta a conquistar o título que já tinha alcançado em 2023, em Glasgow, quando se tornou o primeiro ciclista português campeão do mundo de pista.

A vitória em Xangai acrescenta um novo título a um percurso que já incluía medalhas olímpicas e europeias. Nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, Leitão conquistou a prata no omnium e o ouro no madison, ao lado de Rui Oliveira. Em fevereiro deste ano, venceu também o omnium nos Campeonatos da Europa, em Konya, na Turquia.

O omnium é composto por quatro provas — scratch, corrida por tempo, eliminação e corrida por pontos — e exige aos ciclistas capacidade para gerir o esforço e adaptar a estratégia ao longo da competição. Em Xangai, Leitão voltou a superar os adversários na classificação geral e conquistou pela segunda vez o título mundial da disciplina.

O corredor português, de 28 anos, venceu o scratch e terminou em terceiro lugar tanto na corrida de ritmo como na eliminação. A vitória na corrida por pontos selou o título do omnium: fechou a competição com 143 pontos, superando o belga Fabio van den Bossche por 14 e o alemão Tim Torn Teutenberg por 28.