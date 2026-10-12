Iúri Leitão (esq.) e o irmão de Ivo, Rui Oliveira (dir.), no final da prova de madison, que lhes valeu o ouro olímpico.
Iúri Leitão (esq.) e o irmão de Ivo, Rui Oliveira (dir.), no final da prova de madison, que lhes valeu o ouro olímpico.Thomas Samson / AFP
Desporto

Iúri Leitão acompanhado por Ivo Oliveira no madison nos Mundiais de pista

Gabriel Mendes, selecionador nacional, distribuiu ciclistas por especialidade para Xangai. Aposta clara nas disciplinas em que Portugal logrou medalhas olímpicas.
Frederico Bártolo
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O Selecionador Nacional de Pista, Gabriel Mendes, definiu a distribuição de provas para os Campeonatos do Mundo de Pista, que decorrem entre 14 e 18 de outubro, em Xangai.

O técnico, que salientara ao DN que esperaria para avaliar as condições dos atletas, atribui a Ivo Oliveira, que no domingo ganhou uma prova no Japão, o lugar de parceiro de Iúri Leitão no Madison. Habituados a disputar as principais provas, antes de ser Iúri o escolhido para Paris'2024, Ivo Oliveira era o grande projeto, ao lado do irmão, Rui, para o Madison. Acabou por ser o vianense a conquistar a vaga e com grandes resultados, já que com Rui Oliveira foi campeão olímpico.

Fica reservado ainda para o corredor da Cajarural, o omnium, no qual foi prata em Paris'2024. São claras as apostas para estas especialidades, sendo que Ivo Oliveira, dado os dotes de contrarrelogista, tem palavra a dizer na perseguição individual também. Rui Oliveira, recorde-se, não estava disponível por se encontrar a trabalhar com a UAE na despedida de World Tour, em Guangxi.

Miguel Salgueiro, do Tavira, representará Portugal na Corrida por Pontos, enquanto Diogo Narciso, da LA, vai competir no Scratch e na Eliminação. Na competição da elite feminina, Maria Martins competirá no scratch e no omnium, a última das quais onde marcou presença em dois Jogos Olímpicos.

Daniela Campos estará presente na eliminação e na corrida por pontos. A estreia portuguesa nos Campeonatos do Mundo de Pista acontece na quarta-feira, dia 14 de outubro, com Maria Martins a entrar em ação na prova de scratch feminino, dando início à participação da Seleção Nacional numa competição que marca o arranque do ciclo de qualificação olímpica para Los Angeles 2028.

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