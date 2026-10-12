Iúri Leitão acompanhado por Ivo Oliveira no madison nos Mundiais de pista

O Selecionador Nacional de Pista, Gabriel Mendes, definiu a distribuição de provas para os Campeonatos do Mundo de Pista, que decorrem entre 14 e 18 de outubro, em Xangai.

O técnico, que salientara ao DN que esperaria para avaliar as condições dos atletas, atribui a Ivo Oliveira, que no domingo ganhou uma prova no Japão, o lugar de parceiro de Iúri Leitão no Madison. Habituados a disputar as principais provas, antes de ser Iúri o escolhido para Paris'2024, Ivo Oliveira era o grande projeto, ao lado do irmão, Rui, para o Madison. Acabou por ser o vianense a conquistar a vaga e com grandes resultados, já que com Rui Oliveira foi campeão olímpico.

Fica reservado ainda para o corredor da Cajarural, o omnium, no qual foi prata em Paris'2024. São claras as apostas para estas especialidades, sendo que Ivo Oliveira, dado os dotes de contrarrelogista, tem palavra a dizer na perseguição individual também. Rui Oliveira, recorde-se, não estava disponível por se encontrar a trabalhar com a UAE na despedida de World Tour, em Guangxi.

Miguel Salgueiro, do Tavira, representará Portugal na Corrida por Pontos, enquanto Diogo Narciso, da LA, vai competir no Scratch e na Eliminação. Na competição da elite feminina, Maria Martins competirá no scratch e no omnium, a última das quais onde marcou presença em dois Jogos Olímpicos.

Daniela Campos estará presente na eliminação e na corrida por pontos. A estreia portuguesa nos Campeonatos do Mundo de Pista acontece na quarta-feira, dia 14 de outubro, com Maria Martins a entrar em ação na prova de scratch feminino, dando início à participação da Seleção Nacional numa competição que marca o arranque do ciclo de qualificação olímpica para Los Angeles 2028.