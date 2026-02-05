Iúri Leitão e Diogo Narciso conquistam prata no madison nos Europeus de ciclismo de pista

Os portugueses Iuri Leitão e Diogo Narciso conquistaram esta quinta-feira, 5 de fevereiro, a medalha de prata no madison nos Europeus de ciclismo de pista, em Konya, na Turquia.A dupla portuguesa foi uma das duas a conseguir dobrar o pelotão, a par com a Alemanha, e terminou a prova com 55 pontos, menos 30 do que os alemães, com a Bélgica a ser terceira, com 38.Esta foi a segunda medalha para Portugal nestes Europeus, depois de Iuri Leitão, campeão olímpico de madison com Rui Oliveira, se ter sagrado campeão em omnium, naquele que foi o primeiro título europeu para as cores lusas numa disciplina olímpica..Iúri Leitão ao DN: “Não é difícil chegar ao topo, difícil é manter o nível muito tempo”.Ciclismo. Iúri leitão sagra-se campeão da Europa de omnium