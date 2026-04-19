Portugal em sexto no madison na Taça das Nações de ciclismo de pista em Hong Kong

A dupla portuguesa formada por Gabriel Batista e João Martins terminou no sexto lugar da prova de madison masculina da segunda ronda da Taça das Nações de ciclismo de pista, disputada este domingo em Hong Kong, naquele que foi o seu primeiro teste conjunto nesta disciplina ao mais alto nível internacional.Os dois corredores garantiram o apuramento para a final depois de somarem 12 pontos na série de qualificação e voltaram a apresentar um desempenho consistente na corrida decisiva, concluída com 25 pontos, assegurando uma posição de destaque entre a elite mundial. A vitória coube aos neerlandeses Yoeri Havik e Philip Heijnen, com a dupla francesa composta por Erwan Besnier e Donavan Grondin a conquistar a prata e os britânicos Liam Maclean e Will Perrett o bronze.Também em competição esteve Daniela Campos, que terminou no 19.º lugar do omnium feminino, depois de garantir presença na final da disciplina. A corredora portuguesa foi 16.ª classificada no scratch, 17.ª na corrida tempo, 18.ª na eliminação e 19.ª na corrida por pontos, somando 30 pontos no total. A japonesa Tsuyaka Uchino venceu a prova, seguida da dinamarquesa Amalie Dideriksen e da mexicana Yareli Acevedo Mendoza.