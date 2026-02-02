Portugal volta ao top-8 no europeu de ciclismo de pista

A Seleção Nacional portuguesa de ciclismo de pista fechou o segundo dia do Campeonato da Europa Elite, que decorre em Konya, na Turquia, com dois resultados no top-8, confirmando sinais de crescimento depois de um arranque exigente da competição.Em estreia absoluta em Europeus Elite, Diogo Narciso alcançou o 8.º lugar na corrida por pontos masculina, somando 67 pontos numa prova marcada por grande intensidade tática. O título europeu foi conquistado pelo alemão Tim Torn Teutenberg, com o dinamarquês Conrad Haugsted e o belga Jasper de Buyst a completarem o pódio. O jovem português mostrou regularidade ao longo da corrida e capacidade para disputar pontos intermédios, num resultado que confirma a sua progressão no pelotão internacional..Também em destaque esteve Daniela Campos, que terminou na 8.ª posição da corrida de eliminação feminina. A ciclista portuguesa, atual campeã nacional da disciplina, melhorou significativamente a prestação face ao dia inaugural do Europeu. O ouro foi conquistado pela belga Lotte Kopecky, seguida da francesa Victoire Berteau e da alemã Lea Lin Teutenberg. O Campeonato da Europa tinha começado de forma atribulada para Portugal. Ontem Miguel Salgueiro acabou por terminar no 11.º lugar, na corrida de eliminação, depois de sofrer uma queda na final, situação que o deixou sob observação médica. A prova foi vencida pelo dinamarquês Tobias Hansen.Ainda no arranque da competição, Daniela Campos foi 18.ª classificada no Scratch feminino, numa corrida dominada pela belga Helene Hesters.A participação portuguesa prossegue esta terça-feira, com Daniela Campos inscrita no Omnium feminino e um representante no Scratch masculino, numa competição que se estende até quinta-feira e reúne a elite do ciclismo de pista europeu..Iúri Leitão vai participar nas provas olímpicas no europeu de ciclismo de pista