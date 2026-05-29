Carlos Lopes, 50 anos depois: “Nunca vivi para ser herói. Vivi para ser melhor”
FOTO: Gerardo Santos
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Carlos Lopes, 50 anos depois: “Nunca vivi para ser herói. Vivi para ser melhor”

Em conversa com o Diário de Notícias, Carlos Lopes recorda a infância, a relação com Moniz Pereira, Los Angeles e a convicção absoluta de quem nunca entrou numa prova sem acreditar que podia ganhar.
Cecília Carmo
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