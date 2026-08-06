Prestianni voltou a jogar na Europa após castigo.
Prestianni voltou a jogar na Europa após castigo.EPA/RODRIGO ANTUNES
Desporto

Benfica quebra Hearts (6-1) e fica a um passo do play-off da Liga Europa

Encarnados construíram uma goleada em casa na 1.ª mão da terceira pré-eliminatória ainda na primeira parte. Tomás Araújo foi capitão, Samu Soares esteve na baliza, Durán estreou-se a marcar.
Frederico Bártolo
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O Benfica está perto de chegar ao play-off da Liga Europa depois de sair vencedor esta quinta-feira do primeiro encontro com o Hearts. Os encarnados controlaram as incidências da partida e deram sequência à melhoria exibicional com o St. Gallen (5-0), vencendo os escoceses por 6-1.

A goleada começou a ser construída na primeira parte. Logo aos 3 minutos, o passe de Tomás Araújo descobriu Bah, que desmarcou Leandro Barreiro para uma assistência profícua para Rafa. Aberto o ativo pelo camisola 27, o golo 92 na carreira pelas águias, o domínio prolongou-se. De bola parada, Sudakov esquadrou um cruzamento a que Tomás Araújo, de estatuto reforçado na defesa, não desperdiçou.

O mundialista elevou-se e cabeceou para o 2-0 aos 22 minutos, festejando para a bancada, numa estreia com Marco Silva e logo a envergar a braçadeira de capitão. O recado claro de que é o sucessor de António Silva no eixo.

Prestianni foi ao onze, a alinhar pela esquerda, uma potencial solução interna para o corredor e acabou derrubado na área, agarrado por Mendy. Chance para o Benfica ampliar para 3-0 ainda antes do intervalo. Pavlidis fez o golo 5 nesta Liga Europa, o 65 pelos encarnados em 113 encontros, parecendo imune aos rumores que o dão perto do Fenerbahçe.

Na segunda parte, apesar dos avisos de Dahl e Pavlidis, o destaque inicial foi mesmo para Prestianni. Depois de uma recuperação subida, o extremo argentino atirou cruzado, sem hipótese para o guardião, aos 59 minutos. Regresso auspicioso do jogador que voltou a ser opção na Europa depois de ter cumprido três jogos de suspensão efetiva após a alegada troca de insultos racistas com Vinícius Jr. do Real Madrid em 2025/26.

Schjelderup teve minutos na esquerda, Ríos no meio-campo, Durán foi a teste na frente de ataque e o ritmo baixou ao longo do tempo. Aos 72 minutos, os escoceses, que lideraram a Liga em 2025/26 durante largos meses, sonhando com um título até ao fim, reduziram a diferença. Aproveitando a demora a pressionar, o Hearts trocou a bola e Renaud rematou colocado para o 4-1, batendo Samuel Soares, guardião que está a disputar a titularidade este ano com Trubin.

Cláudio Braga, melhor artilheiro do Hearts em 2025/26, não foi perigoso, mas, de livre direto e com nova incursão de Renaud, o clube aproximou-se do segundo golo. Os ameaços fizeram o Benfica aumentar a pressão e a reação à perda, terminando o encontro novamente por cima.

Uma boa jogada coletiva permitiu a Durán estrear-se a marcar pelos encarnados. O colombiano finalizou de primeira aos 87 minutos depois de Schjelderup fixar os adversários e fazer a assistência. A pisar os 90 minutos, Schjelderup fez, com uma trivela, mais um passe precioso. Rafa, isolado, acertou no ferro.

A goleada terminou na Luz com um forte apoio da massa adepta, que até aqui havia estado comedida no apoio à equipa. Na sequência dos cânticos, a fechar a partida, um remate de Schjelderup foi desviado por mão adversária e o norueguês, chamado a marcar a grande penalidade, fez o 6-1. Os encarnados levam uma vantagem muito importante para a segunda mão, a jogar na próxima semana na Escócia.

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