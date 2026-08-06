Benfica quebra Hearts (6-1) e fica a um passo do play-off da Liga Europa

O Benfica está perto de chegar ao play-off da Liga Europa depois de sair vencedor esta quinta-feira do primeiro encontro com o Hearts. Os encarnados controlaram as incidências da partida e deram sequência à melhoria exibicional com o St. Gallen (5-0), vencendo os escoceses por 6-1.A goleada começou a ser construída na primeira parte. Logo aos 3 minutos, o passe de Tomás Araújo descobriu Bah, que desmarcou Leandro Barreiro para uma assistência profícua para Rafa. Aberto o ativo pelo camisola 27, o golo 92 na carreira pelas águias, o domínio prolongou-se. De bola parada, Sudakov esquadrou um cruzamento a que Tomás Araújo, de estatuto reforçado na defesa, não desperdiçou. O mundialista elevou-se e cabeceou para o 2-0 aos 22 minutos, festejando para a bancada, numa estreia com Marco Silva e logo a envergar a braçadeira de capitão. O recado claro de que é o sucessor de António Silva no eixo.Prestianni foi ao onze, a alinhar pela esquerda, uma potencial solução interna para o corredor e acabou derrubado na área, agarrado por Mendy. Chance para o Benfica ampliar para 3-0 ainda antes do intervalo. Pavlidis fez o golo 5 nesta Liga Europa, o 65 pelos encarnados em 113 encontros, parecendo imune aos rumores que o dão perto do Fenerbahçe.Na segunda parte, apesar dos avisos de Dahl e Pavlidis, o destaque inicial foi mesmo para Prestianni. Depois de uma recuperação subida, o extremo argentino atirou cruzado, sem hipótese para o guardião, aos 59 minutos. Regresso auspicioso do jogador que voltou a ser opção na Europa depois de ter cumprido três jogos de suspensão efetiva após a alegada troca de insultos racistas com Vinícius Jr. do Real Madrid em 2025/26.Schjelderup teve minutos na esquerda, Ríos no meio-campo, Durán foi a teste na frente de ataque e o ritmo baixou ao longo do tempo. Aos 72 minutos, os escoceses, que lideraram a Liga em 2025/26 durante largos meses, sonhando com um título até ao fim, reduziram a diferença. Aproveitando a demora a pressionar, o Hearts trocou a bola e Renaud rematou colocado para o 4-1, batendo Samuel Soares, guardião que está a disputar a titularidade este ano com Trubin.Cláudio Braga, melhor artilheiro do Hearts em 2025/26, não foi perigoso, mas, de livre direto e com nova incursão de Renaud, o clube aproximou-se do segundo golo. Os ameaços fizeram o Benfica aumentar a pressão e a reação à perda, terminando o encontro novamente por cima.Uma boa jogada coletiva permitiu a Durán estrear-se a marcar pelos encarnados. O colombiano finalizou de primeira aos 87 minutos depois de Schjelderup fixar os adversários e fazer a assistência. A pisar os 90 minutos, Schjelderup fez, com uma trivela, mais um passe precioso. Rafa, isolado, acertou no ferro.A goleada terminou na Luz com um forte apoio da massa adepta, que até aqui havia estado comedida no apoio à equipa. Na sequência dos cânticos, a fechar a partida, um remate de Schjelderup foi desviado por mão adversária e o norueguês, chamado a marcar a grande penalidade, fez o 6-1. Os encarnados levam uma vantagem muito importante para a segunda mão, a jogar na próxima semana na Escócia..Marco Silva quer fazer valer fator casa frente ao Hearts e promete tomar decisão sobre capitães em breve.Póquer de Pavlidis: o rei na Luz em noite histórica.Se eliminar o Hearts, Benfica joga com \no AGF Aarhus ou o Sabah FK no playoff da Liga Europa