Póquer de Pavlidis: o rei na Luz em noite histórica

O Benfica respondeu à pressão da melhor forma: com maturidade, intensidade e uma clara superioridade coletiva. Depois da derrota na primeira mão, os encarnados entraram em campo obrigados a recuperar a desvantagem.A equipa de Marco Silva percebeu desde cedo que precisava de impor um ritmo elevado, mas sem perder o equilíbrio perante um St. Gallen que nunca se limitou a defender a vantagem trazida da Suíça. Ainda assim, o Benfica revelou uma maturidade competitiva superior, controlando emocionalmente o encontro e assumindo o domínio através da circulação de bola e da ocupação dos espaços. O primeiro golo de Pavlidis trouxe tranquilidade e permitiu à equipa jogar com maior confiança, sem cair na ansiedade. Sudakov assumiu o papel de principal organizador entre linhas e Bah voltou a ser determinante na profundidade pelo corredor direito.Mais do que dominar pela posse, os encarnados cresceram pela qualidade das decisões. A vantagem na eliminatória surgiu no início da segunda parte. Pavlidis, em noite de grande eficácia, voltou a aparecer no momento certo para concluir uma excelente jogada coletiva e bisar. Foi o prémio para uma equipa que soube insistir, mantendo sempre a organização e encontrando soluções através da mobilidade dos homens da frente.Depois foi a confirmação da noite memorável ara o avançado grego: mais dois golos e um estádio todo de pé, numa ovação enorme quando foi substituíd.A vencer por 4-0 e já sem Pavlidis em campo, o Benfica continuou a atacar.Lenglet assinou o quinto golo a 8 minutos do final do jogo.Com o apuramento garantido, o Benfica vai agora medir forças com o Hearts, da Escócia, na terceira pré-eliminatória da Liga Europa. A primeira mão disputa-se a 6 de agosto, no Estádio da Luz, seguindo-se a segunda mão, em Edimburgo, a 13 de agosto. Caso ultrapasse a formação escocesa, a equipa orientada por Marco Silva seguirá para o play-off, a última eliminatória antes da entrada na fase de liga da competição..Marco Silva mantém confiança em António Silva no centro da defesa e promete um Benfica mais forte