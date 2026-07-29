Marco Silva mantém confiança em António Silva no centro da defesa e promete um Benfica mais forte

O Benfica recebe esta quinta-feira o St. Gallen, na segunda mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa, depois da derrota por 2-1 na primeira mão, na Suíça, e Marco Silva mostrou-se confiante de que a equipa dará uma resposta à altura. Na antevisão da partida, o treinador encarnado assumiu que espera uma exibição bem diferente da apresentada em St. Gallen e recusou sequer equacionar um eventual afastamento para a Liga Conferência. "Tenho a convicção de que vamos conseguir passar a eliminatória. Queremos fazer um jogo melhor, de maior qualidade", afirmou, sublinhando que a semana de trabalho foi positiva, sobretudo com o regresso de vários internacionais, o que permitiu aumentar a competitividade nos treinos. O técnico revelou ainda que praticamente todos os jogadores que chegaram mais tarde estarão convocados, embora a utilização de alguns dependa da respetiva condição física. Marco Silva assumiu que a principal preocupação passa por controlar melhor o jogo com bola, evitando que a partida volte a ser disputada em constantes duelos individuais e transições, cenário que favoreceu o adversário na primeira mão. O treinador considera essencial que a equipa seja "mais forte", consiga ter uma posse de bola mais prolongada e seja capaz de desorganizar a estrutura defensiva do St. Gallen. Questionado sobre António Silva, apontado à saída do clube, Marco Silva foi taxativo. "Se não contasse com António Silva já o teria comunicado", respondeu, recusando a ideia de preparar o encontro em função de uma eventual despedida do internacional português. Garantiu que o central continua totalmente comprometido e que a decisão sobre a titularidade será tomada exclusivamente com base em critérios desportivos. Também Giorgi Sudakov mereceu um voto de confiança, apesar das exibições discretas desde a chegada à Luz. O treinador reconheceu que o médio ucraniano ainda "não rendeu ao nível que pode render", mas garantiu que mantém total confiança no jogador e acredita que a evolução individual do futebolista ajudará a melhorar o rendimento coletivo da equipa. Sobre Leandro Barreiro, Marco Silva revelou que o médio perdeu alguns quilos devido aos problemas físicos recentes, mas assegurou que está a recuperar a melhor forma e poderá mesmo integrar o onze inicial caso essa seja a opção técnica. Apesar das críticas dos adeptos após a derrota na Suíça, o treinador mostrou-se tranquilo e apelou ao apoio do Estádio da Luz, lembrando que a pressão faz parte da realidade de quem representa o Benfica. "Quando se atua a este nível temos de disputar os jogos como finais", afirmou, manifestando a expectativa de que o ambiente na Luz empurre a equipa para a qualificação..Competições europeias sem Benfica \né algo que não se vê há 24 anos