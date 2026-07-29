Competições europeias sem Benfica é algo que não se vê há 24 anos

É preciso recuar 24 anos, até 2002, para ver um Benfica sem competir nas provas europeias. É esse o cenário que Marco Silva pretende contrariar esta época. A começar já na receção ao St. Gallen (quinta-feira, dia 30 de julho, às 20h00, SIC), equipa suíça que chega ao Estádio da Luz em vantagem, após a vitória (2-1) no jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa.Após esse desafio pouco conseguido na Suíça, o novo técnico encarnado, prometeu uma equipa a jogar melhor e a ganhar, uma promessa que pretende começar a cumprir diante do clube mais antigo da Suíça. Quinta-feira, além de entrar em campo com uma desvantagem de um golo, a equipa do Benfica procura vencer e, no imediato, evitar a queda dos encarnados para o playoff da Liga Conferência, o que representaria um descalabro deportivo-financeiro, com grande impacto no balneário e na liderança e projeto do presidente Rui Costa. Se a presença na fase de liga da Champions valia 18,6 milhões de euros, a entrada na Liga Europa rende apenas 4,3 milhões. Mas evitar repetir o afastamento das competições europeias é o grande objetivo sob pena de jogar apenas as competições internas - I Liga, Taça de Portugal e Taça da Liga - e não fazer qualquer encaixe financeiro com verbas da UEFA. A última vez que tal aconteceu foi em 2002/03. Em maio de 2002, a derrota frente ao Marítimo confirmou o quarto lugar na classificação, que deixou os encarnados de fora da então Taça UEFA (hoje Liga Europa) e pelo segundo ano consecutivo. Esta época, ao terminar a I Liga na terceira posição em 2025/26, o Benfica ficou irremediavelmente afastado da Liga dos Campeões, o que obrigava a equipa então treinada por José Mourinho, a disputar a Liga Europa em 2026/27. Pura ilusão.O triunfo do Torreense na final da Taça de Portugal, sobre o Sporting (2-1), baralhou as contas das equipas portuguesas, com a equipa de Torres Vedras a roubar esse lugar de entrada direta e a relegar as águias para a fase de apuramento para a segunda prova mais importante da UEFA e o Sp. Braga para a Liga Conferência (ver caixa), além de deixar o Famalicão sem qualquer possibilidade de jogar a 3.ª prova da UEFA.Nos últimos 20 anos, os encarnados festejaram sete títulos, ficaram sete vezes em 2.º lugar no campeonato, cinco em 3.º e uma vez em 4.º lugar. Foi em 2002, o último ano sem Benfica nas provas europeias, mas na altura ainda não havia a Liga Conferência. Nas últimas 19 épocas, o clube da Luz marcou presença na fase de grupos ou fase de liga da Liga dos Campeões em 16 temporadas. Em 2020/21, as águias disputaram a 3.ª pré-eliminatória , a uma só partida, na Grécia, e foram eliminadas pelo PAOK, caindo para a Liga Europa, prova que este ano ambicionam jogar. Os lugares de Champions em 2026/27 são para o campeão FC Porto e o Sporting.Leandro Barreiro em dúvida?Leandro Barreiro continua em dúvida para a segunda mão da 2.ª pré-eliminatória da Liga Europa. Caso o médio não recupere a tempo de integrar o onze inicial, depois de já ter falhado a deslocação à Suíça, devido a uma infeção respiratória, Marco Silva terá de decidir se aposta em Enzo Barrenechea, como nos jogos de preparação frente ao Flamengo e ao Villarreal na pré-época. Manu Silva mereceu a confiança do novo técnico do Benfica no jogo da 1.ª mão e parece ter agarrado o lugar.Fredrik Aursnes e Richard Ríos, médios que regressaram recentemente após gozarem férias, depois de participarem no Mundial 2026, estão inscritos na UEFA e podem ser utilizados, mas é pouco provável que isso aconteça, não só pela falta de ritmo competitivo, como pela ausência de treinos na era Marco Silva, que procura garantir a qualificação para a próxima fase da Liga Europa e evitar uma eliminação precoce nas competições europeias.isaura.almeida@dn.pt .Liga Europa. Benfica defronta St. Gallen, da Suíça, na segunda pré-eliminatória.Benfica não venceu e nem convenceu na estreia oficial da época: encarnados perderam com o St. Gallen por 2-1