Competições europeias sem Benfica é algo que não se vê há 24 anos
CLAUDIO THOMA
Desporto

Competições europeias sem Benfica é algo que não se vê há 24 anos

Equipa de Marco Silva perdeu na Suíça, por 2-1, e terá de dar a volta a esse resultado para continuar a tentar entrar na fase de liga da Liga Europa e evitar cair para o playoff da Liga Conferência.
Isaura Almeida
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