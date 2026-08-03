Se eliminar o Hearts, Benfica joga com o AGF Aarhus ou o Sabah FK no playoff da Liga Europa
RODRIGO ANTUNES
Desporto

Se eliminar o Hearts, Benfica joga com o AGF Aarhus ou o Sabah FK no playoff da Liga Europa

Sorteio dos playoffs de acesso às provas europeias colocou o vencedor do duelo entre dinamarqueses e azeris no caminho da equipa de Marco Silva.
Isaura Almeida
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Se eliminar o Hearts, o Benfica irá jogar com a equipa vencedora do duelo entre o AGF Aarhus (Dinamarca) e o Sabah FK (Azerbaijão), no play-off da Liga Europa. Os jogos estão marcados para os dias 20 e 27 de agosto.

Para chegar ao playoff, as águias terão de eliminar o Hearts na 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa. O jogo da 1.ª mão é já esta quinta-feira (dia 6 de agosto), no Estádio da Luz, enquanto a segunda mão se jogará no dia 13. Caso seja eliminado pelos escoceses, a equipar de Marco Silva disputará o playoff da Liga Conferência.

O Benfica derrotou o St. Gallen na segunda pré-eliminatória de acesso à Liga Europa, com um resultado agregado de 6-2, depois de ter começado por perder o primeiro encontro (2-1).

Playoff de acesso à Liga Europa

Benfica/Hearts - Aarhus/Sabah

Trabzonspor - Ferencváros/Górnik Zabrze

KuPS/Univ. Craiova - Ararat/Celje

Sint-Truiden - Lincoln Red Imps/Omonia

Hapoel Beer Sheva/Estrela Vermelha - Viktoria Plzen

Shamrock Rovers/Egnatia - Lillestrom

Jagiellonia/Rangers - Larne/Iberia

Mjallby/Slovan Bratislava - Pafos/Salzburgo

Levski Sófia/Kairat Almaty - PAOK/Anderlecht

Lech Poznan/Klaksvík - Thun/Vikingur

OFI Creta - Maccabi Tel-Avi/CSKA Sófia

Hradec Králové/Besiktas - Dínamo Zagreb/Kaunas Zalgiris

Se eliminar o Hearts, Benfica joga com o AGF Aarhus ou o Sabah FK no playoff da Liga Europa
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