Se eliminar o Hearts, Benfica joga com o AGF Aarhus ou o Sabah FK no playoff da Liga Europa

Se eliminar o Hearts, o Benfica irá jogar com a equipa vencedora do duelo entre o AGF Aarhus (Dinamarca) e o Sabah FK (Azerbaijão), no play-off da Liga Europa. Os jogos estão marcados para os dias 20 e 27 de agosto.Para chegar ao playoff, as águias terão de eliminar o Hearts na 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa. O jogo da 1.ª mão é já esta quinta-feira (dia 6 de agosto), no Estádio da Luz, enquanto a segunda mão se jogará no dia 13. Caso seja eliminado pelos escoceses, a equipar de Marco Silva disputará o playoff da Liga Conferência.O Benfica derrotou o St. Gallen na segunda pré-eliminatória de acesso à Liga Europa, com um resultado agregado de 6-2, depois de ter começado por perder o primeiro encontro (2-1).Playoff de acesso à Liga EuropaBenfica/Hearts - Aarhus/SabahTrabzonspor - Ferencváros/Górnik ZabrzeKuPS/Univ. Craiova - Ararat/CeljeSint-Truiden - Lincoln Red Imps/OmoniaHapoel Beer Sheva/Estrela Vermelha - Viktoria PlzenShamrock Rovers/Egnatia - LillestromJagiellonia/Rangers - Larne/IberiaMjallby/Slovan Bratislava - Pafos/SalzburgoLevski Sófia/Kairat Almaty - PAOK/AnderlechtLech Poznan/Klaksvík - Thun/VikingurOFI Creta - Maccabi Tel-Avi/CSKA SófiaHradec Králové/Besiktas - Dínamo Zagreb/Kaunas Zalgiris.Competições europeias sem Benfica \né algo que não se vê há 24 anos.Póquer de Pavlidis: o rei na Luz em noite histórica