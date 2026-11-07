Benfica. Marco Silva dá boas-vindas ao rival Paulo Fonseca e destaca competitividade do futebol português

O treinador do Benfica, Marco Silva, deu as boas-vindas ao futebol português a Paulo Fonseca, novo treinador do Sporting, e destacou a competitividade da I Liga para motivar o regresso de técnicos e jogadores.

“Dar as boas-vindas ao futebol português ao Paulo [Fonseca]. Está num grande rival nosso, é um treinador com grande experiência e maturidade, que tem demonstrado ao longo da sua carreira o potencial que tem e o que tem feito pelos clubes onde tem passado”, atirou o técnico ‘encarnado’, no Seixal, durante a antevisão da visita ao Estrela da Amadora.

Os dois coincidiram no plantel do Belenenses, como jogadores, em 1996/97, e já se cruzaram “também enquanto treinadores em diferentes clubes”, o que voltará a acontecer “daqui por um mês e pouco, novamente”, quando o Sporting visitar o Benfica, na 16.ª jornada do campeonato.

Questionado sobre o que o fez regressar ao futebol português, no início da época, e a Paulo Fonseca, agora, ambos deixando clubes do top-5 europeu, Silva incluiu também “jogadores” no ‘pacote’ e considerou que tem a ver “com várias questões”, mas destacou “a competitividade”.

“Independentemente de diferenças de orçamento, [o futebol português] tem competitividade, treinadores com ideias claras daquilo que pretendem e que, muitas vezes com menos, fazem as coisas muito bem e também criam dificuldades, seja pelas condições, seja pela qualidade da organização, seja pela qualidade dos adversários. Por isso, é uma liga que também nos traz desafios e acho que todos nós, quando estamos num cargo destes, queremos é desafios e queremos sempre melhorar e fazer as nossas equipas melhores”, justificou o treinador ‘encarnado’.

Voltando a ‘agulha’ para o Estrela da Amadora, Silva elogiou também “a capacidade de Pepa para organizar bem as suas equipas”, apesar de “os últimos resultados” não serem “os mais positivos”.

“É uma equipa aguerrida, quer disputar o jogo, terá o apoio dos seus adeptos e irá dar uma excelente resposta. E, por norma, [o Estádio da Reboleira] é um campo difícil para se jogar, portanto teremos de estar ao nosso melhor nível”, analisou Silva.

Para a visita aos ‘tricolores’ o técnico já poderá contar com o defesa-central Lenglet, que “está convocado”, e deverá manter Samuel Soares na baliza, apesar de ter elogiado, na quinta-feira, a exibição de Trubin no triunfo sobre o Lech Poznan (3-1), a contar para a Liga Europa.

“Neste momento, tem vindo a jogar o Samu [no campeonato]. O Samu sabe, o Trubin sabe, o Diogo [Ferreira] também sabe. É uma decisão minha, se tiver de tomar decisões diferentes irei tomá-las, para isso mesmo é que há competitividade no plantel”, comentou.

O Benfica visita o Estrela da Amadora no domingo, em partida da 11.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 20:30, no Estádio José Gomes, na Reboleira, na Amadora, e arbitragem de António Nobre, da associação de Leiria.

A equipa orientada por Marco Silva segue em segundo lugar no campeonato, com 25 pontos, a cinco do líder, o FC Porto, que também no domingo visita o Vitória de Guimarães, e mais cinco do que o Sporting, que hoje recebe o Moreirense na estreia de Paulo Fonseca no ‘comando’ dos ‘leões’.

Já o Estrela da Amadora, orientado por Pepa, é 12.º classificado, com 10 pontos, e não vence, para o campeonato, há cinco jogos. O último triunfo dos ‘tricolores’ na I LIga aconteceu em 10 de setembro, contra o Sporting de Braga (2-1, casa).