Paulo Fonseca vai estrear-se no Sporting e quer melhorar solidez defensiva: "Equipa que quer ser vencedora tem de defender bem"

Paulo Fonseca faz a estreia pelo Sporting diante do Moreirense, no sábado (20h30, Sport TV), dois dias depois e ser apresentado e quase sem o tempo desejado para conhecer e preparar a equipa para o jogo da 10.ª jornada da I Liga. "Naturalmente esperamos dificuldades. Tive a oportunidade de observar bem o Moreirense, se dermos espaço tem qualidade e um sistema muito próprio. Não sei em que sistema vêm. Conseguem ter essa variabilidade no sistema. Preparámo-nos da melhor forma. O tempo não foi muito, mas a equipa esteve bem nestes dias. No que pudemos trabalhar acho que entenderam o que pretendo. Agora temos de estar a um bom nível porque o Moreirense nunca é uma equipa fácil", disse o novo técnico leonino, dizendo que já sabe o seu onze inicial que irá apresentar diante do Moreirense, tal a confiança que tem na qualidade dos jogadores.

"Um dos motivos que me levou a vir para o Sporting é acreditar que este plantel tem grande qualidade apesar de ser jovem. A equipa tem realmente muita qualidade individual e tem confirmado nos treinos", confessou, mostrando-se ainda surpreendido com o nível do profissionalismo que encontrou no clube: "Não conhecia a realidade Sporting. O que me tem surpreendido é a organização do clube, altamente organizado em todos os departamentos, com pessoas muito profissionais."

Em campo não poderá ser diferente, há que manter exigência máxima: "Não há outra forma de dizer... O Sporting joga sempre para ganhar, é uma pressão positiva. Pressão negativa é jogar para não descer. Isso é que é a pressão negativa. Esta é positiva e temos de aprender a lidar com ela. É magnífica ter a oportunidade de jogar com os nossos adeptos. Espero ter o estádio cheio para apoiar a equipa. Com os nossos adeptos seremos mais fortes ainda."

E por muito que Paulo Fonseca gostasse de ter tempo para preparar melhor a equipa e o jogo do campeonato, ele sabe que no futebol não é assim que funciona: "No futebol não temos tempo, devemos ter resultados imediatos. O que posso dizer é que este tempo curto que tive com os jogadores dá-me grande confiança para o futuro. Vem aí uma série de jogos muito complicados, sem tempo para treinar, mas a recetividade que tive dos jogadores faz-me acreditar que podemos começar a ser diferentes. Podemos a breve prazo começar a mostrar algumas coisas de acordo com as minhas ideias."

Sobre quando os sportinguistas poderão ver a melhor versão da equipa, respondeu "Prefiro ganhar, mas gosto muito de ganhar sem sofrer golos. Isso não faz de mim um treinador defensivo, não quero passar tempo a defender. A melhor forma de defender é ter a bola", defendeu o técnico, dizendo mais do que uma vez que a sua prioridade é a solidez defensiva. "Não falei em fragilidades defensivas do Sporting... Falei que tenho de pôr a equipa a defender da maneira que eu quero. Equipa que quer ser vencedora tem de defender bem. E para mim, defender bem, é defender segundo aquilo que eu acredito..."

E lembrando que o Sporting atua 80% das vezes, Paulo Fonseca deu uma lição de futebol moderno para exemplificar o que disse: "Se estiveram atentos ao que se passa nos melhores campeonatos, o jogo mudou muito nos últimos anos. A questão do homem a homem, que se vê em todos os campeonatos, isto obriga-nos a reformular o processo. (...) As equipas quando pressionam alto, e ainda agora vi o Académico Viseu, o Gil Vicente, a jogar contra grandes equipas e admiro a coragem, a marcarem homem a homem. Jogar este jogo é completamente diferente do posicional. Um dos grandes méritos do FC Porto é isso, as equipas não estavam preparadas para essa pressão alta homem a homem. Os treinadores têm de preparar as equipas para jogar dois tipos de jogos no mesmo jogo. Quero uma equipa de ataque posicional, mas a equipa tem de saber jogar o jogo até chegar a esse momento. Isto é um processo longo e complicado. Mas temos de acelerar as coisas, ir ao essencial."

Paulo Fonseca conhece bem Francesco Farioli e Marco Silva e não teve problemas em verbalizar que "são grandes treinadores" e por isso estão no FC Porto e no Benfica, prometendo luta intensa pelo campeonato até ao fim. Na apresentação, o técnico disse que "no futebol não há impossíveis", mas isso significa que ainda poderá recuperar os nove pontos e atraso para a liderança e ser campeão? "Não queremos criar essa expectativa. Pessoalmente, se não acreditasse não estava aqui. Digo-lhe que após estes três dias de trabalho começo a acreditar mais. É muito difícil, mas vamos trabalhar pensando sempre no próximo jogo, mas nunca perdendo de vista essa possibilidade", respondeu o treinador de 53 anos, dizendo também que vai tentar ao máximo abster-se de comentar o trabalho dos árbitros - no Lyon, em 2025, esteve suspenso nove meses por encostar a cabeça a um árbitro.

"Temos a responsabilidade de forçar esse jogo de homenagem a Ronaldo"

Questionado sobre o adeus de Cristiano Ronaldo, que foi formado no Sporting, Paulo Fonseca disse que é hora de superar mágoas e pensar numa despedida digna: "Não estou aqui para julgar ninguém. Cristiano Ronaldo merece uma homenagem em que se sinta realmente acarinhado por nós. Independentemente do que se passou, de que lado está a razão. Devemos homenagear o melhor jogador português de todos os tempos. Temos a responsabilidade de forçar esse jogo de homenagem, que podia ser no nosso estádio [José Alvalade]. É tempo de esquecer um bocadinho as mágoas e estarmos unidos para prestar homenagem a um jogador que merece ser homenageado."

Jorge Jesus deixou Gonçalo Inácio de fora da lista dos 28 convocados de Portugal e o técnico agradece porque não tem muitos jogadores para trabalhar neste início de aventura leonina. "O Sporting fica sempre satisfeito quando tens os seus jogadores nas seleções. Não foi desta vez por opção do mister Jorge Jesus, opção que respeito imenso e o clube também. Por outro lado, fico satisfeito porque posso ter tempo para trabalhar com ele [Gonçalo Inácio]. Praticamente não temos muitos jogadores para trabalhar. Temos alguns defesas e com a permanência do Gonçalo aumenta esse número."

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