Paulo Fonseca promete “uma equipa que jogue um futebol que orgulhe todos os sportinguistas”
JOSÉ SENA GOULÃO
Desporto

Paulo Fonseca promete “uma equipa que jogue um futebol que orgulhe todos os sportinguistas”

Treinador de 53 anos confessou que cumpre um sonho de criança e disse acreditar que chega ao Sporting no “momento certo”. Assinou até 2030 e vai estrear-se no jogo com o Moreirense, no sábado.
Isaura Almeida
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Paulo Fonseca acredita que este é o “momento certo” para ser treinador do Sporting, um clube do qual é adepto desde criança. E isso, segundo ele, "pesou imenso” quando o presidente Frederico Varandas o desafiou a assumir a equipa. “Cresci a vibrar com o Mészáros, o Jordão, o Manuel Fernandes, depois com o Carlos Xavier, Litos, Mário Jorge, Balakov, Douglas... adorava o Douglas. Há sonhos que se tornam realidade. E o meu sonho tornou-se realidade. Estou no clube do meu coração”, disse esta quarta-feira, durante a apresentação, “consciente do momento” que o traz a Alvalade, após a saída de Rui Borges.

O ex-técnico do Lyon repetiu várias vezes que se manteve a treinar no Top-5 das ligas europeias para se “preparar” para o momento em que iria ser chamado para orientar o Sporting e não falhar na missão que lhe seria confiada: “Estou totalmente empenhado em fazer perceber aos jogadores aquilo que quero que eles executem. Acredito que isso vai levar-nos a ser uma equipa mais forte. E que possa entrar em todos os jogos com um único objetivo: vencer.”

Deslumbrado com o talento dos jovens e o potencial do plantel, Paulo Fonseca confessou que precisa de tempo para conhecer melhor o perfil dos futebolistas para encontrar os seu líderes. “Uma coisa que me atraiu e motivou bastante é a qualidade deste jovem plantel. Estou extremamente motivado para trabalhar com jovens de qualidade e em quem acredito imenso. Tenho a certeza de que vamos construir coisas especiais para o Sporting juntos. Tenho a noção de que tenho uma tarefa que é extremamente motivadora: Construir uma equipa que jogue um futebol que orgulhe todos os sportinguistas”, prometeu Fonseca, confessando-se “um adepto do bom futebol”.

Sobre o Sporting estar a nove pontos do líder FC Porto, na classificação da I Liga, o novo comandante leonino disse não estar preocupado com as distâncias, mas sim em estabelecer um processo que permita recuperar terreno, dizendo ainda querer entrar a vencer, no jogo da 10.ª jornada, com o Moreirense, já no sábado, dia 7, no Estádio José Alvalade: “A exigência no Sporting é sempre máxima. São 9 pontos, mas acredito que no futebol não há impossíveis.”

Dizendo ainda que um treinador “é um processo inacabado”, admitiu que é hoje um treinado e um homem diferente daquele que deixou Portugal para treinar no estrangeiro, depois de orientar o Paços de Ferreira e o FC Porto, por exemplo.

Antes da apresentação, assinou contrato até 2030, ano em que Frederico Varandas se despedirá da presidência após os três mandatos permitidos pelos estatutos do clube. E despediu-se do Lyon (clube recebeu cinco milhões de euros para o libertar) com uma mensagem através das redes sociais, justificando que orientar o Sporting é a concretização de um sonho de menino.

isaura.almeida@dn.pt

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Sporting
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