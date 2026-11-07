Pepa quer Estrela da Amadora a “roçar a perfeição” diante do Benfica

O treinador Pepa admitiu este sábado (7) que o Estrela da Amadora tem de “roçar a perfeição”, mas ambiciona muito regressar às vitórias na receção ao Benfica, para a 11.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

“O que queremos mesmo é desfrutar do jogo, competir e agarrarmo-nos ao que controlamos. O Benfica está muito bem, com muitas opções. Nós temos de ser muito inteligentes e roçar a perfeição. Para isso, temos de estar no nosso melhor dia. A semana foi muito boa, intensa e competitiva. São sinais bons da resposta que o grupo quer dar. Não temos conseguido resultados, mas temos uma entrega brutal”, salientou o treinador, em conferência de imprensa de antevisão à partida.

Pepa, de 45 anos, atribuiu muito mérito a Marco Silva pela forma como conseguiu, de forma rápida, meter os ‘encarnados’ a jogar com “intensidade e muita eficácia ofensiva”, sendo uma equipa “fácil de identificar, mas que é muito difícil de parar”.

O técnico lembrou, por isso, o “desafio difícil” que o Estrela da Amadora terá pela frente, após uma sequência de quatro derrotas consecutivas para o campeonato e de uma temporada em que, até ao momento, sofreu golos em todos os encontros.

“Nós sabemos que temos coisas para corrigir. Falamos muito da eficácia ofensiva, mas tem falhado a eficácia defensiva e pormenores que custam pontos. Temos de melhorar muito nesse aspeto. Amanhã [domingo], nós seremos muito colocados à prova, mas estamos cá para nos superarmos. Queremos muito olhar para vitórias, mas, no final do jogo, o que eu mais quero é que todos os jogadores saiam com a consciência tranquila de que demos tudo pelos três pontos”, sublinhou também.

Pepa frisou que as ausências de Eddy Doué e Beni Souza “têm a ver com questões internas” e não revelou se já poderá contar com ambos, numa semana em que os ‘estrelistas’ receberam a visita de dois ex-jogadores, o alemão Mats Hummels e o peruano Claudio Pizarro, que representaram durante várias épocas o Bayern Munique e que integram o grupo de investidores na SAD amadorense.

“Eles são referências, não é fácil ter uma carreira tão longínqua como tiveram. Nós sentimos muita confiança e uma grande energia. Transmitiram-nos conhecimento e deram tranquilidade a tudo e todos. Foi muito benéfico podermos ter a presença de duas pessoas tão importantes”, expressou o técnico.

O Estrela da Amadora, 12.º colocado, com 10 pontos, recebe o Benfica, segundo, com 25, no domingo, às 20:30, no Estádio José Gomes, na Amadora, sob arbitragem de António Nobre, da associação de Leiria.