Benfica entre a continuidade de Rui Costa e a mudança com Noronha Lopes. Segunda volta é dia 8 de novembro

Os benfiquistas tiveram depois de esperar mais 19 horas para conhecer o resultado da votação histórica, que, no passado sábado, dia 25 de outubro, levou mais de 85 mil adeptos às urnas e deu uma vitória a Rui Costa (42,13%) sem lhe dar a maioria necessária para ser eleito sem ter de ir a um novo sufrágio. A segunda volta das eleições do Benfica estão marcadas para o dia 8 de novembro com João Noronha Lopes, que teve 30,26%. Os resultados só foram conhecidos às 16h33 de domingo e revelaram que Luís Filipe Vieira ficou em 3.º lugar, à frente de João Diogo Manteigas, com Martim Mayer e de Cristóvão Carvalho a terem votações residuais.A segunda volta será assim um duelo entre a continuidade e Rui Costa ou a mudança com Noronha Lopes. Unitariamente o atual presidente teve a confiança de 32.898 sócios (com 744.655 votos), enquanto o gestor que o desafiará em novo ato eleitoral irá certamente agarrar-se ao facto de ter sido a escolha de 27.109 benfiquistas, num total de 534.818 votos..Eleições do Benfica. Rui Costa vence primeira volta e vai de novo a votos com Noronha Lopes .Rui Costa é um nome incontornável na história do Benfica. Natural da Amadora (onde nasceu a 29 de março de 1972 ), chegou ainda menino à Luz, onde se fez um futebolista de nível mundial. Além de jogador de futebol, foi vice-presidente, administrador da SAD, diretor desportivo do futebol e presidente. A 9 de outubro de 2021, o maestro dos relvados fez história ao ser eleito presidente, recandidatando-se agora a um segundo mandato.“Estou muito orgulhoso por ser benfiquista”, referiu, antes de deixar uma “farpa” ao rival e único. “Ouvi dizer que 58% não acredita em mim, mas também posso dizer que há 70% que não acredita no outro lado [Noronha Lopes ]. Conto com o apoio de todos os benfiquistas, não estou a contar com os outros candidatos. Só quero mostrar quem sou e o que quero fazer”, reagiu o vencedor da primeira volta. João Noronha Lopes não ficou satisfeito com a votação, “esperava um resultado superior” aos 30% que teve e garante que procurará agora “agregar as pessoas que não se revêem no rumo que o clube está a tomar” e que são na ordem dos 60%. “Não se desiste do Benfica e eu não desisto do Benfica. A minha energia, convicção e determinação são iguais às que tinha em junho quando apresentei a candidatura”, disse o candidato da lista F, garantindo que não falou com Luís Filipe Vieira nem com Diogo Manteigas sobre uma união ou para pedir apoio, mas espera ter o apoio e voto de todos os que não se revêem no projeto de Rui Costa.Ele que em 2020 apareceu a desafiar Vieira, tendo reunido 34,7% dos votos, este ano, “o amor” ao clube e a convicção de que o Benfica “não pode viver mais quatro anos neste estado” fizeram-no avançar de novo para uma corrida eleitoral e reunir 30,26% dos votos. “Nesta 2.ª volta, começa uma nova eleição. Somos dois candidatos e acho que isso vai permitir que exista uma discussão mais profunda, com menos ruído, onde possamos comparar as ideias mas que também, as pessoas que fazem parte das listas, possam ter tempo de as concretizar. E que os sócios votem mais em consciência”, disse o benfiquista de Évora, nascido no Dia de Portugal (10 de junho de 1966).Votação massiva e históricaApesar da chuva que se fez sentir em Lisboa, durante todo o dia de sábado, as eleições do Benfica foram abençoadas por uma votação massiva, que cedo fez adivinhar a quebra do recorde de votantes das eleições de 2021 (40.085) e mesmo de um máximo mundial. Passavam alguns minutos das 16h00 quando José Pereira da Costa, presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) anunciou que tinha sido batido o recorde mundial de votação presencial em eleições de clubes, que era do Barcelona (57.088, em 2010). O ato eleitoral mais concorrido dos 121 anos do Benfica, com seis candidatos à presidência, fechou com 85.710 votantes.RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO BENFICALISTA B MARTIM MAYER 2,10%LISTA C JOÃO DIOGO MANTEIGAS 11,48%LISTA D CRISTÓVÃO CARVALHO 0,18LISTA E LUÍS FILIPE VIEIRA 13,86%LISTA F JOÃO NORONHA LOPES 30,26%LISTA G RUI COSTA 42,13%Veja aqui todos os resultados.isaura.almeida@dn.pt.A primeira memória que têm do Benfica e os valores que defendem os seis candidatos à presidência.Candidatos à presidência do Benfica: Aposta na formação e em Mourinho quase unem o que o passivo separa