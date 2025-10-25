Sócios do Benfica bateram o recorde mundial de votação presencial que era do Barcelona

Recorde mundial de votação presencial batido na Luz, com mais de 65 mil sócios votantes às 18h30. As eleições do Benfica deste sábado, dia 25 de outubro, para o quadriénio 2025-2029, são já as mais concorridas de sempre, superando o recorde de 40.085 de 2021."O Benfica está de parabéns, os sócios do Benfica estão de parabéns. Foi apurado o sistema de voto nas Casas em termos de fluxo. As secções periféricas começaram a ter um fluxo melhor, reduziu os minutos de espera, embora aqui se continue a votar muito mais rapidamente. Quem quiser vir cá, venha ao estádio. Mas nas secções também está muito rápido. [Tudo isto] É um sinal de vivacidade democrática do maior clube português e do mundo", disse José Pereira da Costa, presidente da Mesa da Assembleia Geral aos jornalistas. .Eleições do Benfica entram para a história com 65 mil votantes. Boletins estão a esgotar por todo o País .Este sábado, "numa grande demonstração de benfiquismo" enaltecida pelos seis candidatos à presidência do clube - Rui Costa, Luís Filipe Vieira, João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas, Martim Mayer e Cristóvão Carvalho - os sócios do emblema da Luz preparam-se para bater o recorde mundial de votação presencial num clube. No escrutínio de 2021, Rui Costa foi eleito presidente do Benfica, com 84,48% dos votos, contra 12,24% de Francisco Benítez, no ato eleitoral mais concorrido dos 121 anos do clube, com 40.085 votantes.Além de ter já superado o maior registo eleitoral, os benfiquistas entraram no pódio mundial, superando os 43.637 do Boca Juniors, da Argentina. As próximas marcas são do Barcelona, clube que em 2021 levou 56.300 sócios às urnas. Uma marca apenas superadas pelos próprios em 2010, com 57.088 votantes, e que o Benfica já bateu e por largar escala, quando ainda faltam quase quatro horas para fechar o ato eleitoral.Caso nenhum dos candidatos receba mais de 50% dos votos, será realizada uma segunda volta entre os dois mais votados, em 8 de novembro.Estão habilitados a participar 160.182 sócios.(em atualização).A primeira memória que têm do Benfica e os valores que defendem os seis candidatos à presidência