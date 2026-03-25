Benfica condenado a encerramento de 500 lugares no estádio por insultos racistas no jogo com o Real Madrid

O Benfica foi condenado pela UEFA ao encerramento parcial de 500 lugares, nos setores 10 e 11 do estádio da Luz, na sequência dos insultos racistas e discriminatórios durante o jogo com o Real Madrid, relativo à primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões.Contudo, a pena fica suspensa pelo período de um ano, período durante o qual o castigo passa a ser efetivo se voltarem a repetir-se insultos racistas e discriminatórios por parte dos adeptos do Benfica.Refira-se que após o jogo, os encarnados anunciaram que tinham sido identificados os espectadores que tinham protagonizado os insultos, tendo suspendido os respetivos Red Pass, enfrentando ainda processos disciplinares que podem conduzir à expulsão de sócios.A UEFA multou ainda o Benfica em 40 mil euros relativo aos insultos racistas, mas também uma multa de 25 mil euros por objetos arremessados para o relvado e outra de oito mil euros pela utilização de lasers apontados ao recinto de jogo por parte de adeptos. O rol de castigos referente a esse jogo com o Real Madrid, que os espanhóis vencerem por 1-0, termina com um jogo de suspensão ao treinador adjunto Pedro Machado por "conduta antidesportiva"..Benfica suspende cinco sócios que imitaram macacos no jogo com o Real Madrid.Real Madrid multado por gesto racista no jogo com o Benfica.UEFA suspende preventivamente Prestianni e afasta-o do jogo de Madrid. Benfica vai recorrer