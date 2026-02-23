UEFA suspende preventivamente Prestianni e afasta-o do jogo de Madrid. Benfica vai recorrer

A UEFA decidiu esta segunda-feira, 23 de fevereiro, suspender preventivamente por um jogo o jogador do Benfica, Gianluca Prestianni, após a polémica no Estádio da Luz com Vinicius Júnior, do Real Madrid, durante o jogo da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Trata-se de uma suspensão provisória, no âmbito de uma investigação que está em curso, ficando Prestianni impedido de jogar em Santiago Bernabéu, em Madrid, no encontro da segunda mão, marcado para esta quarta-feira (25). Tendo em conta o relatório preliminar e a "pedido do Inspetor de Ética e Disciplina da UEFA", o "Comité de Controlo, de Ética e Disciplina da UEFA decidiu suspender provisoriamente o Gianluca Prestianni para o próximo jogo (1) da competição de clubes da UEFA para o qual ele seria elegível, pela violação prima facie do Artigo 14 do Regulamento Disciplinar da UEFA (DR) relacionado com um comportamento discriminatório", informou o organismo, na sequência do alegado insulto racista que o jogador do Benfica terá proferido contra o internacional brasileiro Vinicius Júnior, o autor do golo que ditou a vitória dos 'merengues' na Luz, na passada terça-feira (17 de fevereiro).Esta suspensão provisória "não prejudica qualquer decisão que os órgãos disciplinares da UEFA possam tomar posteriormente, após a conclusão da investigação em curso e a respetiva apresentação aos órgãos disciplinares da UEFA", adianta, dando conta que, "oportunamente", serão disponibilizadas mais informações sobre este caso. Em reação, o Benfica "lamenta ficar privado do jogador" argentino "enquanto o processo está ainda em investigação e irá apelar desta decisão da UEFA, mesmo se dificilmente os prazos em causa terão qualquer efeito prático para o jogo da segunda mão do play-off da Liga dos Campeões"."O Sport Lisboa e Benfica reafirma igualmente o seu compromisso inabalável no combate a qualquer forma de racismo ou discriminação, valores que fazem parte da sua identidade histórica e que se refletem na sua ação quotidiana, na sua comunidade global, no trabalho da Fundação Benfica e em figuras maiores da história do Clube, como Eusébio", lê-se no comunicado do clube da Luz. Leia na íntegra o comunicado da UEFA:"Após a nomeação de um Inspetor de Ética e Disciplina da UEFA (EDI) para investigar alegações de comportamento discriminatório durante o jogo de play-off da Liga dos Campeões da UEFA 2025/2026 entre o SL Benfica e o Real Madrid CF, em 17 de fevereiro de 2026, e a pedido do EDI, com um relatório preliminar, o Órgão de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA (CEDB) decidiu hoje suspender provisoriamente o Sr. Gianluca Prestianni para o próximo jogo (1) de competição de clubes da UEFA em que seria elegível, por violação prima facie do artigo 14.º do Regulamento Disciplinar da UEFA (RD) relacionado com comportamentos discriminatórios.Esta decisão não prejudica qualquer decisão que os órgãos disciplinares da UEFA possam tomar posteriormente, após a conclusão da investigação em curso e a sua respetiva apresentação aos órgãos disciplinares da UEFA.Mais informações sobre este assunto serão disponibilizadas oportunamente.".Do Camp Nou à Luz: histórico de racismo com Vinícius Júnior ganha novo capítulo e UEFA abre investigação.Benfica reitera confiança em Prestianni no alegado caso de racismo a Vinícius Jr. Infantino quer apurar culpas