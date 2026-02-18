Benfica reitera confiança em Prestianni no alegado caso de racismo a Vinícius Jr. Infantino quer apurar culpas

O Benfica reiterou esta quarta-feira, 18 de fevereriro, total confiança na versão apresentada por Gianluca Prestianni, que negou os insultos dirigidos a Vinícius Jr. no decorrer do jogo de terça-feira, na Luz, com o Real Madrid, para o play-off da Liga dos Campeões. Em comunicado, os encarnados lamentam o que consideram ser uma “campanha de difamação” contra o internacional argentino.O clube garantiu “total espírito de colaboração” com a UEFA, que nomeou entretanto um Inspetor de Ética e Disciplina para investigar o caso, prevendo-se a audição de ambos os jogadores nos próximos dias.Eis o comunicado do Sport Lisboa e Benfica na íntegra:O Sport Lisboa e Benfica encara com total espírito de colaboração, transparência, abertura e sentido de esclarecimento as diligências hoje anunciadas pela UEFA, na sequência do alegado caso de racismo ocorrido no jogo frente ao Real Madrid.O Clube reafirma, de forma clara e inequívoca, o seu compromisso histórico e intransigente com a defesa dos valores da igualdade, do respeito e da inclusão, que vão ao encontro dos valores matriciais da sua fundação e que têm em Eusébio o seu símbolo maior.O Sport Lisboa e Benfica reitera ainda que apoia e acredita plenamente na versão apresentada pelo jogador Gianluca Prestianni, cuja conduta ao serviço do Clube sempre foi pautada pelo respeito pelos adversários, pelas instituições e pelos princípios que definem a identidade benfiquista. O Clube lamenta a campanha de difamação de que o jogador tem sido vítima.Infantino chocado com incidenteUma das várias reações das últimas horas sobre este caso foi de Gianni Infantino, presidente da FIFA, que se mostrou “chocado e entristecido” com o incidente.“Fiquei chocado e entristecido ao ver o suposto incidente de racismo contra Vinícius Júnior na partida da Liga dos Campeões Europeus entre Benfica e Real Madrid”, escreveu o dirigente numa publicação nas ‘stories’ da rede social Instagram.Infantino reiterou que não há espaço para o racismo no futebol nem na sociedade, acrescentando ser necessário “que todas as partes interessadas relevantes tomem providências e responsabilizem os culpados”.Na mesma mensagem, o líder máximo do organismo que rege o futebol mundial deixou elogios ao árbitro do encontro, o francês François Letexier, “por ativar o protocolo antirracismo ao usar o gesto dos braços para interromper o jogo e gerir a situação”.Na terça-feira, na primeira mão do play-off da Champions, que o Real Madrid venceu por 1-0 no Estádio da Luz, Vinícius Júnior, autor do único golo da partida, terá sido alegadamente alvo de um insulto racista por parte do argentino Gianluca Prestianni, extremo do Benfica.François Letexier interrompeu o encontro e acionou o protocolo antirracismo, com a partida a ser retomada cerca de 10 minutos depois.Após o jogo, Prestianni negou qualquer insulto racista, enquanto o internacional brasileiro e outros jogadores do Real Madrid confirmaram a ofensa atribuída ao argentino. nuno.tibirica@dn.pt*Com Lusa.Do Camp Nou à Luz: histórico de racismo com Vini Jr ganha novo capítulo e UEFA abre investigação.Vini Jr. marca na Luz e Benfica perde para o Real Madrid (assista ao golo)