Benfica reitera confiança em Prestianni no alegado caso de racismo a Vinícius Jr. Infantino quer apurar culpas

Presidente da FIFA elogiou o árbitro François Letexier por ter ativado o protocolo antirracismo, enquanto os encarnados lamentam a “campanha de difamação” de que dizem ser alvo o argentino.
Nuno TibiriçáLusa
O Benfica reiterou esta quarta-feira, 18 de fevereriro, total confiança na versão apresentada por Gianluca Prestianni, que negou os insultos dirigidos a Vinícius Jr. no decorrer do jogo de terça-feira, na Luz, com o Real Madrid, para o play-off da Liga dos Campeões. Em comunicado, os encarnados lamentam o que consideram ser uma “campanha de difamação” contra o internacional argentino.

O clube garantiu “total espírito de colaboração” com a UEFA, que nomeou entretanto um Inspetor de Ética e Disciplina para investigar o caso, prevendo-se a audição de ambos os jogadores nos próximos dias.

Eis o comunicado do Sport Lisboa e Benfica na íntegra:

O Sport Lisboa e Benfica encara com total espírito de colaboração, transparência, abertura e sentido de esclarecimento as diligências hoje anunciadas pela UEFA, na sequência do alegado caso de racismo ocorrido no jogo frente ao Real Madrid.

O Clube reafirma, de forma clara e inequívoca, o seu compromisso histórico e intransigente com a defesa dos valores da igualdade, do respeito e da inclusão, que vão ao encontro dos valores matriciais da sua fundação e que têm em Eusébio o seu símbolo maior.

O Sport Lisboa e Benfica reitera ainda que apoia e acredita plenamente na versão apresentada pelo jogador Gianluca Prestianni, cuja conduta ao serviço do Clube sempre foi pautada pelo respeito pelos adversários, pelas instituições e pelos princípios que definem a identidade benfiquista. O Clube lamenta a campanha de difamação de que o jogador tem sido vítima.

Infantino chocado com incidente

Uma das várias reações das últimas horas sobre este caso foi de Gianni Infantino, presidente da FIFA, que se mostrou “chocado e entristecido” com o incidente.

Fiquei chocado e entristecido ao ver o suposto incidente de racismo contra Vinícius Júnior na partida da Liga dos Campeões Europeus entre Benfica e Real Madrid”, escreveu o dirigente numa publicação nas ‘stories’ da rede social Instagram.

Infantino reiterou que não há espaço para o racismo no futebol nem na sociedade, acrescentando ser necessário “que todas as partes interessadas relevantes tomem providências e responsabilizem os culpados”.

Na mesma mensagem, o líder máximo do organismo que rege o futebol mundial deixou elogios ao árbitro do encontro, o francês François Letexier, “por ativar o protocolo antirracismo ao usar o gesto dos braços para interromper o jogo e gerir a situação”.

Na terça-feira, na primeira mão do play-off da Champions, que o Real Madrid venceu por 1-0 no Estádio da Luz, Vinícius Júnior, autor do único golo da partida, terá sido alegadamente alvo de um insulto racista por parte do argentino Gianluca Prestianni, extremo do Benfica.

François Letexier interrompeu o encontro e acionou o protocolo antirracismo, com a partida a ser retomada cerca de 10 minutos depois.

Após o jogo, Prestianni negou qualquer insulto racista, enquanto o internacional brasileiro e outros jogadores do Real Madrid confirmaram a ofensa atribuída ao argentino.

