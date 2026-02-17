Vini Jr. marca na Luz e Benfica perde para o Real Madrid (assista ao golo)

O Benfica perdeu em casa por 1-0 com os espanhóis do Real Madrid. O jogo ocorreu esta noite, 17 de fevereiro, na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol.O brasileiro Vinícius Júnior apontou, aos 50 minutos, o único golo da partida. No dia 28 de janeiro os ‘encarnados’ bateram os ‘merengues’ por 4-2 e haviam garantido o acesso ao play-off da ‘Champions’.. O encontro da segunda mão está marcado para 25 de fevereiro, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid. O vencedor da eliminatória irá encontrar nos oitavos de final o Sporting ou o Manchester City..Champions: "Agora tenho um bom plantel". Mourinho revela Benfica na máxima força com regressos de Bah e Ríos.Campeão do mundo Anísio Cabral assina novo contrato com o Benfica válido até 2031