Campeão do mundo Anísio Cabral assina novo contrato com o Benfica válido até 2031

O Benfica anunciou esta segunda-feira, 16 de fevereiro, assinatura de um novo contrato com o avançado Anísio Cabral, que no domingo completou 18 anos. O campeão do mundo e da Europa de sub-17 fica agora ligado aos encarnados até 2031.Anísio Cabral é uma das grandes esperanças do futebol português, tendo já merecido a aposta de José Mourinho na equipa principal do Benfica, tendo sido suplente utilizado em três jogos, contabilizando dois golos, frente ao Estrela da Amadora e ao Alverca, sendo que neste último valeu mesmo o triunfo por 2-1.O avançado está a cumprir a décima temporada ao serviço do Benfica, tendo conquistado títulos em todos os escalões jovens. Em novembro foi um dos melhores marcadores do Mundial de sub-17 com sete golos, tendo marcado inclusive o golo da vitória na final com a Áustria, por 1-0. .Benfica vence Alverca com golo de Anísio Cabral nos instantes finais (veja os golos).Anísio Cabral foi herói e 34 anos depois Portugal voltou a ser campeão do Mundo