Benfica vence Alverca com golo de Anísio Cabral nos instantes finais (veja os golos)

Os encarnados sofreram na Luz para conquistar os três pontos, mas o triunfo chegou através do avançado campeão do mundo de sub-17.
Carlos Nogueira
O Benfica venceu este domingo, 8 de fevereiro, o Alverca por 2-1, em jogo da 21.ª jornada da I Liga.

Os encarnados sentiram muitas dificuldades conquistar os três pontos, algo que conseguiram apenas aos 86 minutos graças a um golo de Anísio Cabral, jovem avançado campeão do mundo de sub-17, que tinha entrado um minuto antes em campo a substituir Schjelderup.

A equipa de José Mourinho até se colocou cedo em vantagem com um golo do norueguês Schjelderup aos 15 minutos, mas à meia-hora Figueiredo fez o empate e deixou a Luz preocupada.

A verdade é que na segunda parte o Benfica procurou por todos os meios chegar à vantagem, totalizando 29 remates dos quais 10 enquadrados, a ainda viu um golo anulado a Pavlidis.

Os adeptos benfiquistas só suspiraram de alívio quando Anísio marcou o seu segundo golo na equipa principal, conquistando os três pontos que colocam a equipa à espera do resultado do clássico para saber se recupera pontos para os rivais FC Porto e Sporting ou só para um.

Veja os golos:

