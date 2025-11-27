Anísio Cabral foi herói e 34 anos depois Portugal voltou a ser campeão do Mundo

Portugal sagrou-se, esta quinta-feira, dia 27 de novembro, Campeão do Mundo de futebol sub-17. Um golo de Anísio Cabral chegou para a seleção portuguesa bater a Áustria (1-0) na final do mundial jogado em Doha, no Qatar. Desde 1991, há 34 anos, portanto, que os portugueses não festejavam uma conquista mundial. Este é o terceiro título de campeão do mundo conquistado por uma seleção portuguesa, depois dos triunfos nos mundiais de sub-20, em 1989, em Riade, na Arábia Saudita, e 1991, em Lisboa, ambos da chamada Geração de Ouro do futebol português e sob a orientação de Carlos Queiroz.Atual campeã europeia, a seleção portuguesa já tinha assegurado a melhor participação de sempre na competição, superando o terceiro lugar de 1989, então disputado no escalão de sub-16, com o atual selecionador Bino Maçães na equipa. Depois desse terceiro lugar, na Escócia, e de ter sido eliminado nos quartos de final em 1995, no Equador, e em 2003, na Finlândia, Portugal chegou à final e conquistou o troféu, tornando-se a 11.ª seleção campeã mundial no escalão sub-17, sucedendo à Alemanha, campeã em 2023, numa lista dominada pela Nigéria com cinco títulos (1985, 1993, 2007, 2013 e 2015)..Apesar da derrota, a Áustria protagonizou a sua melhor campanha de sempre, depois de nas duas presenças anteriores não ter sequer superado a fase de grupos. E com esse prémio de consolação de ter visto um dos seus entre os três melhores do torneio - Johannes Moser conquistou a Bola de Prata (2.º melhor jogador) e a Chuteira de Ouro, de melhor marcador do mundial . A Bola de Ouro, símbolo de melhor jogador do mundial sub-17, foi para o português Mateus Mide, o versátil maestro do meio-campo, que não jogou 90 minutos em nenhum dos seis jogos da prova. O defesa português Mauro Furtado ficou com a Bola de Bronze (3.º), enquanto o guarda-redes nacional, Romário Cunha, recebeu a Luva de Ouro, sendo assim considerado o melhor guardião da prova que decorreu em Doha, no Qatar.Portugal jogou com: Romário Cunha, Daniel Banjaqui, Martim Chelmik, Mauro Furtado, José Neto, Rafael Quintas, Bernardo Lima, Mateus Mide, Duarte Cunha (João Aragão, 66’), Stevan Manuel (Yoan Pereira, 66’) e Anísio Cabral (Ricardo Neto, 90’). Alex Tverdohlebov, David Rodrigues, Gabriel Dbouk, Ricardo Neto, Santiago Verdi, Zeega, Tomás Soares e Miguel Figueiredo não saíram do banco na final..Anísio como EderA história da final escreveu-se com um golo apenas. Um golo solitário de um avançado peculiar: Anísio Cabral, o jovem que se divide em dois Ronaldos, o Cristiano Ronaldo e o Ronaldo Fenómeno, quando lhe perguntam quem é o ídolo e com quem se identifica a jogar. Ele que em declarações à FIFA, antes da final, disse esperar seguir o caminho de Eder (o herói do Euro2016) , que tal como ele também tem raízes na Guiné-Bissau e tal como ele vestia a camisola 9 de herói. Aos 32 minutos fez o 1-0 que se manteve até ao fim. Uma jogada que teve a magia de Mateus Mide. Foi ele que encontrou Duarte Cunha pela direita, com o extremo a servir Anísio Cabral, que só teve mesmo de encostar e correr para os festejos.O jogador que definiu Portugal “como uma nação pequena, mas com um coração muito grande”, terminou o torneio com sete golos. Já tinha marcado dois golos na estreia, com a Nova Caledônia (6-1), e voltou a marcar diante de Marrocos (6-0) e do México (5-0), e frente à Bélgica, jogo em que bisou e garantiu a vitória portuguesa (2-1) e consecutivo lugar nos oitavos de final.Nascido em Lisboa, no dia 15 de fevereiro de 2008, Anísio Cabral tem dupla nacionalidade e passou pelo Alta de Lisboa e pelo AC Ciências antes de chegar à formação do Benfica, onde tem saltado etapas. Assinou contrato profissional em 2024, com 16 anos, e esta temporada tem jogado nos sub-19..Anísio Cabral e a comitiva campeã do Mundo de sub-17 regressará a Portugal no sábado, dia 29 de novembro, por voltas das 13h00, indo direta à Cidade do Futebol depositar o mais recente troféu com as cores nacionais... e com Marcelo Rebelo de Sousa à espera.isaura.almeida@dn.pt .Portugal vence a Áustria e sagra-se campeão mundial de sub-17 (veja o golo).Portugal procura juntar o título mundial ao europeu sub-17 ganho em junho