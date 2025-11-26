Portugal procura juntar o título mundial ao europeu sub-17 ganho em junho

Depois de ter conquistado o Campeonato da Europa no passado mês de junho, Portugal pode sagrar-se Campeão do Mundo de futebol sub-17. O inédito título mundial está à distância de 90 minutos. A final está marcada esta quinta-feira, dia 27 de novembro, às 16h00 (Canal 11), no Estádio Internacional Khalifa, em Doha, no Qatar, com Portugal e Áustria a procurar escrever o nome na lista de vencedores, que é liderada pela Nigéria (cinco títulos). A presença na final já garante aos portugueses, o melhor resultado de sempre no escalão sub-17, mas o grupo dos 21 jovens quer levar o troféu para Portugal. Numa conferência de Imprensa conjunta, Bino Maçães, selecionador nacional, e Rafael Quintas, capitão português, manifestaram essa ambição, tal como o técnico dos austríacos Hermann Stadler e o capitão Jakob Pokorny.“Queremos mais, quando se chega a uma final o único pensamento que uma equipa pode ter é o de querer vencer, sabendo das dificuldades que um jogo destes acarreta, com um adversário muito difícil, muito bem organizado, muito bem treinado e que nos criará muitas dificuldades. Espero um grande jogo de futebol e esperamos ser felizes no final”, disse o técnico nacional, que, em 1989, enquanto jogador, chegou ao pódio do mundial sub-17.“A Áustria tem uma excelente equipa, muito completa no seu processo de jogo, que vamos ter de estar focados desde o primeiro minuto até ao último”, avisou Bino, sem deixar de reconhecer que Portugal está na final “por mérito próprio” e porque foi a melhor equipa nos jogos que fez até à final.O capitão Rafael Quintas, destacou a união de um grupo que tem na base muitos campeões europeus: “Temos um grupo muito parecido, mudaram poucos jogadores e acho que temos uma equipa muito confiante, que sabe daquilo que é capaz, sabe respeitar o adversário, mantém a humildade que tinha no Europeu. A equipa está pronta para esta final.”O médio português destacou ainda o papel do selecionador. “O mister Bino é muito exigente e nós gostamos de ter essa exigência, por ser sinal de que trabalhamos bem e trabalhamos muito. Queremos continuar a demonstrar esse espírito de trabalho, o nosso espírito de sacrifício, para deixarmos o mister cada vez mais feliz, como é óbvio”, disse Rafael Quintas, que espera ser ele a levantar o troféu.isaura.almeida@dn.pt.Lotaria dos penáltis sorriu aos portugueses. Prémio é um lugar na final do Mundial Sub-17