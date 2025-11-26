Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Bino Maçães, selecionador nacional, e Rafael Quintas, capitão português (lado esquerdo), com o troféu e o técnico dos austríacos Hermann Stadler e o capitão Jakob Pokorny.
Desporto

Portugal procura juntar o título mundial ao europeu sub-17 ganho em junho

Seleção nacional joga a final do Campeonato do Mundo diante da Áustria (16h00, Canal 11). O selecionador português, Bino, e o capitão, Rafael Quintas esperam trazer o troféu para a Cidade do Futebol.
Isaura Almeida
Publicado a
Atualizado a
seleção sub-17
Mundial sub-17

