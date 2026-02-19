Vini Jr foi alvo de injúrias raciais por adeptos do Benfica; Real Madrid pede investigação.
Real Madrid pede colaboração ao Benfica para identificar adeptos após imitações racistas na Luz

Clube espanhol quer reunir registos do Estádio da Luz para identificar responsáveis e colaborar com investigação da UEFA
Nuno Tibiriçá
Publicado a
Atualizado a

O Real Madrid admite avançar com um pedido formal ao Benfica e aos órgãos de comunicação social que transmitiram o encontro da Liga dos Campeões, no Estádio da Luz, para obter imagens que ajudem a identificar adeptos envolvidos em alegados atos racistas contra Vinícius Júnior. A informação foi avançada pelo 24 Notícias, do Portal Sapo.

A iniciativa surge depois de o caso entre Vinícius e Prestianni ter ganho repercussão internacional, na sequência da vitória espanhola por 1-0 frente ao Benfica, esta semana. O avançado brasileiro acusa o argentino de o ter chamado de “mono”, algo negado pelo jogador encarnado.

Além da denúncia em campo, que levou à interrupção momentânea da partida, vídeos divulgados nas redes sociais mostram adeptos benfiquistas a fazer imitações de primatas dirigidas ao camisola 7 do Real Madrid. Em outros registos, também são escutados gritos como "macaco" e "preto burro", vindo das bancadas da Luz.

Além da denúncia em campo, que levou à interrupção momentânea da partida, vídeos divulgados nas redes sociais mostram adeptos benfiquistas a fazer imitações de primatas dirigidas ao camisola 7 do Real Madrid.

De acordo com o que revelou fonte próxima da direção do clube madrileno ao portal, a intenção passa por recolher “todas as imagens possíveis dos incidentes”, abrangendo não apenas as captadas pela transmissão televisiva, mas também registos de broadcasters e jornalistas presentes no recinto.

O objetivo é reforçar a investigação já desencadeada pela UEFA, que nomeou um inspetor de Ética e Disciplina para apurar eventual conduta discriminatória durante o jogo.

A mesma fonte indicou que o pedido ainda não foi formalizado, mas poderá sê-lo nos próximos dias. O Real Madrid considera essencial a cooperação do Benfica e dos media para evitar que eventuais comportamentos racistas fiquem sem consequência.

Depois de reunida a informação, o clube pretende remetê-la às autoridades competentes e às instâncias disciplinares do futebol, incluindo a UEFA, caso se justifique.

A direção do Real Madrid tem reiterado uma política de “tolerância zero ao racismo” e defende que a “identificação concreta de adeptos envolvidos em atos discriminatórios é um passo essencial para que possam ser aplicadas sanções exemplares, seja através de proibições de entrada em recintos desportivos, seja por via judicial".

Do Camp Nou à Luz: histórico de racismo com Vinícius Júnior ganha novo capítulo e UEFA abre investigação
Vinícius Jr. marca na Luz e Benfica perde para o Real Madrid (veja o golo)
