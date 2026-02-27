Benfica suspende cinco sócios que imitaram macacos no jogo com o Real Madrid

O Benfica anunciou esta sexta-feira, 27 de fevereiro, que suspendeu cinco sócios e cancelou os respetivos Red Pass após a instauração de processos disciplinares.Em causa estão associados benfiquistas que imitaram macacos no jogo de 17 de fevereiro com o Real Madrid no Estádio da Luz, o que levou o emblema encarnado a abrir um inquérito interno. .Benfica abre inquérito contra adeptos que imitaram macacos no jogo com o Real Madrid. Os trâmites dos processos disciplinares poderão conduzir à aplicação da sanção máxima prevista nos Estatutos: a expulsão.Os "comportamentos inadequados na bancada, de natureza racista", são "incompatíveis com os valores e princípios que regem o Clube", vinca o Benfica num comunicado publicado no seu site oficial."O Sport Lisboa e Benfica reafirma que não tolera qualquer forma de discriminação ou racismo e continuará a agir com firmeza sempre que estejam em causa comportamentos que atentem contra os valores do Clube, do desporto e da sociedade", pode ler-se.De forma a conhecer a identidade dos indivíduos, o clube da Luz utilizou um complexo processo de rastreamento.Refira-se que o Real Madrid apresentou imagens à UEFA de adeptos do Benfica a praticarem manifestações racistas durante o recente jogo da Liga dos Campeões, marcado pelo episódio entre Prestianni e Vinícius Júnior.Nesse jogo, da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, no Estádio da Luz, em Lisboa, o avançado do Real Madrid e da seleção brasileira, após celebrar o golo marcado, relatou ao árbitro François Letexier ofensas alegadamente proferidas pelo argentino Gianluca Prestianni, jogador do Benfica.O árbitro ativou o protocolo antirracismo da FIFA, interrompendo momentaneamente o jogo e disso informando ao estádio.A ativação do protocolo desencadeou uma série de reações racistas de alguns adeptos, que ofenderam o jogador brasileiro, reproduzindo sons de macacos..Prestianni viaja com o Benfica para Madrid. "É tudo menos racista”, diz Rui Costa.Treinador do Real Madrid diz que Vinícius Júnior é a vítima e quer mais do que palavras da UEFA.Proposta quer alterar Código Penal para criminalizar o racismo em Portugal: pena de prisão de 6 meses a 8 anos."Além de preto é burro". Brasileiro registra insultos racistas que ouviu da torcida do Benfica contra Vini Jr