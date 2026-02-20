Treinador do Real Madrid diz que Vinícius Júnior é a vítima e quer mais do que palavras da UEFA

Álvaro Arbeloa, treinador do Real Madrid, afirmou esta sexta-feira, 20 de fevereiro, que o futebolista Vinícius Júnior é a vítima e não pode ser colocado como provocador no caso dos alegados insultos racistas do jogador do Benfica Gianluca Prestianni, pedindo por isso a ação da UEFA.“Todos viram o que aconteceu na terça-feira. Todos assistimos ao jogo e vimos o que aconteceu. Isso é o que realmente importa. Não podemos desviar o assunto e estamos perante uma grande oportunidade para tomar medidas e garantir que isso não volte a acontecer”, afirmou Álvaro Arbeloa, em conferência de imprensa.Na terça-feira, na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Champions, que o Real Madrid venceu por 1-0, o avançado brasileiro Vinícius Júnior, após ter marcado o único golo do jogo, terá sido alegadamente vítima de insultos racistas por parte do internacional argentino Gianluca Prestianni.O árbitro francês François Letexier interrompeu o encontro e acionou o protocolo antirracismo, retomando a ação quase 10 minutos depois.Após a partida, que decorreu no Estádio da Luz, em Lisboa, Prestianni negou qualquer insulto racista a Vinícius Júnior, enquanto o internacional brasileiro e outros jogadores do Real, como Mbappé, confirmaram a ofensa por parte do argentino, com a UEFA a investigar o caso..Benfica abre inquérito contra adeptos que imitaram macacos no jogo com o Real Madrid.O treinador do Real Madrid, que disse que o organismo que tutela o futebol europeu tem uma oportunidade para que a sua “luta contra o racismo não fique por palavras”, defendeu que o internacional brasileiro é a vítima do caso.“Vinícius marcou um golo fantástico num campo fantástico e comemorou um golo como já vimos centenas de vezes jogadores de futebol ao longo da história, independentemente da cor da pele. Não podemos colocar a vítima como provocador, isso é injustificável. Nada do que Vinícius fez justifica um ato racista”, salientou.Arbeloa reafirmou que caso Vinícius tivesse decidido abandonar o relvado, que a equipa o acompanhava, mostrando-se orgulhoso com a união do grupo de trabalho.“Foi decisão do Vinícius voltar ao campo e continuar a jogar. Se ele tivesse dito que não continuaria a jogar, teríamos saído todos. Não há nenhum título nem nenhuma vitória que me faça sentir mais orgulhoso do que me senti na terça-feira pela forma como todos os colegas reagiram, pela forma como continuaram a jogar e pelas suas declarações após o jogo”, referiu.O técnico classificou ainda Vinícius Júnior como “corajoso” por voltar ao relvado do Estádio da Luz, apesar de salientar que o internacional ‘canarinho’ “está triste” com todo o caso.“O Vini tem estado triste, como todos. E muito indignado com o que aconteceu na terça-feira. É um ato racista que não queremos que volte a acontecer, não tem lugar no desporto nem na sociedade. Temos uma enorme oportunidade para não deixar passar e continuar a lutar contra este flagelo que é o racismo. Nada, absolutamente nada, justifica um ato racista”, afirmou.Depois da derrota em casa por 1-0, o Benfica vai visitar o Real Madrid na quarta-feira, na segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões..Denúncia de racismo de Vini Jr. contra jogador do Benfica abre investigações em Portugal.Real Madrid pede colaboração ao Benfica para identificar adeptos após imitações racistas na Luz