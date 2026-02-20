Benfica abre inquérito contra adeptos que imitaram macacos no jogo com o Real Madrid

O Benfica abriu um processo de averiguação interno, tendo por base imagens partilhadas nas redes sociais, aos adeptos que imitaram macacos no jogo de terça-feira, 16 de fevereiro, com o Real Madrid, avançam o JN e O Jogo.O processo, que foi iniciado assim que as imagens foram conhecidas, está já em fase de conclusão, tratando-se de dois adeptos com Red Pass partilhado.De forma a conhecer a identidade dos indivíduos, o clube da Luz utilizou um complexo processo de rastreamento.A intenção dos responsáveis encarnados é que estes comportamentos não se voltem a repetir, pelo que vão aplicar um processo disciplinar que poderá resultar na expulsão de sócios, caso se tratem de associados benfiquistas.Refira-se que o Real Madrid apresentou imagens à UEFA de adeptos do Benfica a praticarem manifestações racistas durante o recente jogo da Liga dos Campeões, marcado pelo episódio entre Prestianni e Vinícius Júnior..Denúncia de racismo de Vini Jr. contra jogador do Benfica abre investigações em Portugal.No jogo de terça-feira da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, no Estádio da Luz, em Lisboa, o avançado do Real Madrid e da seleção brasileira, após celebrar o golo marcado, relatou ao árbitro François Letexier ofensas alegadamente proferidas pelo argentino Gianluca Prestianni, jogador do Benfica.O árbitro ativou o protocolo antirracismo da FIFA, interrompendo momentaneamente o jogo e disso informando ao estádio.A ativação do protocolo desencadeou uma série de reações racistas de alguns adeptos, que ofenderam o jogador brasileiro, reproduzindo sons de macacos..Identificados dois adeptos por importunarem jornalista da CMTV junto ao estádio da Luz.Do Camp Nou à Luz: histórico de racismo com Vinícius Júnior ganha novo capítulo e UEFA abre investigação.Benfica reitera confiança em Prestianni no alegado caso de racismo a Vinícius Jr. Infantino quer apurar culpas.Real Madrid pede colaboração ao Benfica para identificar adeptos após imitações racistas na Luz.APVCD instaura processo de contraordenação para apurar se houve insultos racistas na Luz