Benfica abre inquérito contra adeptos que imitaram macacos no jogo com o Real Madrid

A intenção dos responsáveis encarnados é que estes comportamentos não se voltem a repetir, pelo que vão aplicar um processo disciplinar que poderá resultar na expulsão de sócios.
David Pereira
O Benfica abriu um processo de averiguação interno, tendo por base imagens partilhadas nas redes sociais, aos adeptos que imitaram macacos no jogo de terça-feira, 16 de fevereiro, com o Real Madrid, avançam o JN e O Jogo.

O processo, que foi iniciado assim que as imagens foram conhecidas, está já em fase de conclusão, tratando-se de dois adeptos com Red Pass partilhado.

De forma a conhecer a identidade dos indivíduos, o clube da Luz utilizou um complexo processo de rastreamento.

A intenção dos responsáveis encarnados é que estes comportamentos não se voltem a repetir, pelo que vão aplicar um processo disciplinar que poderá resultar na expulsão de sócios, caso se tratem de associados benfiquistas.

Refira-se que o Real Madrid apresentou imagens à UEFA de adeptos do Benfica a praticarem manifestações racistas durante o recente jogo da Liga dos Campeões, marcado pelo episódio entre Prestianni e Vinícius Júnior.

No jogo de terça-feira da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, no Estádio da Luz, em Lisboa, o avançado do Real Madrid e da seleção brasileira, após celebrar o golo marcado, relatou ao árbitro François Letexier ofensas alegadamente proferidas pelo argentino Gianluca Prestianni, jogador do Benfica.

O árbitro ativou o protocolo antirracismo da FIFA, interrompendo momentaneamente o jogo e disso informando ao estádio.

A ativação do protocolo desencadeou uma série de reações racistas de alguns adeptos, que ofenderam o jogador brasileiro, reproduzindo sons de macacos.

