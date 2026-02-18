APVCD instaura processo de contraordenação para apurar se houve insultos racistas na Luz

A Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto instaurou esta quarta-feira, 18 de fevereiro, “um processo de contraordenação” para apuramento dos factos sobre o alegado incidente de racismo durante o jogo Benfica-Real Madrid, da Liga dos Campeões, que envolveu Gianluca Prestianni e Vinícius Júnior.Em comunicado, aquele organismo tutelado pelo Governo explica que em apreciação vão estar os alegados insultos que envolveram os dois futebolistas no Estádio da Luz.Refira-se que no jogo de terça-feira, a contar para o play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, que o Real Madrid venceu por 1-0, o brasileiro Vinícius Júnior denunciou ao árbitro que teria sido alvo de um insulto racista por parte do argentino Prestianni.Esta denúncia levou o árbitro francês François Letexier a seguir o protocolo antirracismo e interrompeu o encontro durante quase 10 minutos depois.Prestianni negou após o final da partida, através das redes siciais, ter proferido qualquer insulto racista a Vinícius que, por sua vez, garantiu ter sido alvo da ofensa, algo que outros jogadores do Real confirmaram.O Benfica já veio a público reiterar total confiança na versão de Prestianni, que nega os insultos, lamentando o que considera ser uma "campanha de difamação".O clube da Luz garantiu “total espírito de colaboração” com UEFA, que nomeou, entretanto, um Inspetor de Ética e Disciplina para investigar o caso, prevendo-se a audição de ambos os atletas nos próximos dias, enquanto o presidente da FIFA, Gianni Infantino, disse estar chocado e pediu que se responsabilizem os culpados..Do Camp Nou à Luz: histórico de racismo com Vini Jr ganha novo capítulo e UEFA abre investigação