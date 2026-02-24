Prestianni viaja com o Benfica para Madrid. "É tudo menos racista”, diz Rui Costa

O futebolista argentino Gianluca Prestianni, que foi suspenso preventivamente pela UEFA com um jogo na sequência de uma acusação de racismo por parte de Vinicius Júnior, viajou com o Benfica para Madrid, onde a equipa vai disputar contra o Real Madrid o jogo da segunda mão do play-off de acesso aos "oitavos" da Champions."Não estamos dentro do campo para saber o que foi dito e não foi dito. Numa situação daquelas muita coisa é dita, mas nós acreditamos na palavra do nosso jogador,até porque sabemos os jogadores que temos em casa. Prestianni está a ser classificado como uma pessoa racista e isso eu posso garantir que o Prestianni é tudo menos racista”, disse Rui Costa aos jornalistas no aeroporto de Lisboa na manhã desta terça-feira, 24 de fevereiro.O presidente do Benfica justificou ter ficado tantos dias em silêncio sobre o caso pelo facto de o processo estar em andamento. “Não fazia sentido falar até haver uma decisão”, disse, explicando que o clube avançou com recurso da decisão da UEFA por considerar que “nada está provado e nada justifica a ausência deste jogador”.Rui Costa defendeu que "o Benfica ao longo da sua história tem sido um exemplo de inclusão e não ao racismo" e lembrou que o clube "tem como sua bandeira maior um jogador africano". Para o antigo jogador, "o Benfica nunca se sentirá beliscado em relação à questão do racismo porque é um exemplo social".O presidente do clube defendeu que a UEFA também se deveria debruçar sobre a "agressão clara" de Valverde.Quanto ao jogo de quarta-feira, Rui Costa admitiu que o Benfica está numa situação difícil, mas garantiu: "Temos as nossas esperanças inabaláveis e tudo faremos para continuar na prova.".UEFA suspende preventivamente Prestianni e afasta-o do jogo de Madrid. Benfica vai recorrer