Real Madrid multado por gesto racista no jogo com o Benfica

A UEFA decidiu multar o Real Madrid em 15 mil euros devido a "comportamento racista e/ou discriminatório" dos seus adeptos no jogo com o Benfica, da segunda mão do play-off da Liga dos Campeões, realizado a 25 de fevereiro, que os espanhóis venceram por 2-1.Além da multa, os merengues arriscam a ver parte da bancada sul interditada - cerca de 500 lugares - se no espaço de um ano se voltarem a verificar incidentes deste género.Em causa estará, segundo o jornal Marca, o facto de um adepto ter sido apanhado pelas câmaras de televisão a fazer uma saudação nazi antes do início da partida. O referido homem foi identificado e imediatamente expulso do estádio ainda antes do início do jogo.Recorde-se que a primeira mão desta eliminatória da Champions, no estádio da Luz, ficou marcado pelo incidente entre Vinícius Júnior e Gianluca Prestianni, no qual o jogador brasileiro acusou o argentino do Benfica de lhe ter dirigido insultos racistas, uma situação que está a ser investigado pela UEFA, mas que originou a suspensão preventiva por um jogo a Prestianni por forma a que não pudesse ser utilizado na partida de Madrid.Em investigação estão ainda alegados insultos racistas dirigidos por adeptos do clube da Luz a Vinícius Júnior, tendo já o Benfica identificado e suspendido os suspeitos.