Basquetebol: Sónia Teixeira nomeada árbitra principal da final da EuroLeague Women Final Six

A árbitra internacional portuguesa Sónia Teixeira foi nomeada árbitra principal da final da EuroLeague Women Final Six, que se disputa este domingo, 19 de abril, entre Galatasaray Çağdaş Faktoring e Fenerbahçe Opet. O jogo ocorre no Pavilhão Príncipe Felipe, em Saragoça, a partir das 19h00 (hora de Portugal continental).A juíza portuguesa lidera a equipa de arbitragem do encontro decisivo da principal competição europeia de clubes femininos, sendo acompanhada pelo sérvio Petar Pešić e pelo lituano Juozas Barkauskas. Trata-se da terceira presença de Sónia Teixeira na fase final da prova, mas é a primeira vez que assume funções como chefe de equipa numa final.A nomeação representa mais um reconhecimento internacional do percurso da árbitra portuguesa nas competições organizadas pela FIBA, onde tem sido presença regular em jogos de elevado nível competitivo, tanto em provas de clubes como de seleções. Ao longo da carreira, Sónia Teixeira tem participado em fases finais europeias e dirigido encontros das principais competições femininas sob a égide da FIBA Europa.Entre as distinções mais relevantes do seu trajeto internacional destaca-se igualmente a nomeação para o FIBA Women's EuroBasket 2021, disputado em Estrasburgo (França) e Valência (Espanha), onde integrou o grupo restrito de 16 árbitras selecionadas para dirigir jogos da fase final da competição..Jovem árbitra quer ajudar a fazer crescer o hóquei no gelo em Portugal.Árbitro João Pinheiro em estágio da FIFA na corrida ao Mundial 2026