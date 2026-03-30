Árbitro João Pinheiro em estágio da FIFA na corrida ao Mundial 2026

O árbitro português João Pinheiro participa desde esta segunda-feira e até dia 1 de abril num estágio da FIFA, em Viareggio, Itália, integrado na fase decisiva do processo de seleção dos árbitros europeus candidatos ao Mundial2026, que se realizará nos Estados Unidos, Canadá e México.O juiz da Associação de Futebol de Braga integra o segundo grupo de árbitros convocados para esta ação de preparação técnica e física, depois de um primeiro grupo ter estado reunido na semana anterior. No total, cerca de uma dezena e meia de árbitros europeus continuam em avaliação, sendo que apenas 12 deverão integrar a lista final da UEFA para a competição.Com estatuto internacional desde 2016, João Pinheiro tem vindo a consolidar presença regular nas competições da UEFA e da FIFA. Nesta temporada, dirigiu encontros nas provas europeias e internacionais, depois de já ter estado presente, entre outras nomeações relevantes, no Mundial de sub-20 e na Supertaça Europeia.A eventual escolha para o Campeonato do Mundo de 2026 poderá representar o regresso de Portugal à arbitragem da principal competição mundial de seleções, algo que não acontece há mais de uma década. O último árbitro português presente numa fase final foi Pedro Proença, o atual presidente da Federação Portuguesa de Futebol, no Mundial de 2014, realizado no Brasil.A decisão final da FIFA deverá ser conhecida após a conclusão deste ciclo de seminários de preparação, que integra avaliações técnicas, físicas e médicas dos candidatos europeus. Para João Pinheiro, a presença no Mundial mantém-se como um objetivo assumido pelo próprio..João Pinheiro: “Mais do que aplicar as Leis, o árbitro deve contribuir para a valorização do espetáculo” .Artur Soares Dias: "Ao contrário de Mourinho, desejo que João Pinheiro vá à próxima competição europeia"