Artur Soares Dias: "Ao contrário de Mourinho, desejo que João Pinheiro vá à próxima competição europeia"

Artur Soares Dias aponta baterias à violência nos estádios, razão para a "carência de árbitros" que se sente no futebol nacional. Critica as pressões exercidas aqueles que apitam jogos da Primeira Liga e responde a Mourinho.Na conferência ion, realizada em Cascais, Artur Soares Dias disse que, "ao contrário do Mourinho, desejo que João Pinheiro vá à próxima competição europeia, para valorizar o nosso desporto", assinalou. Na origem estão as críticas ao árbitro da AF Braga, que expulsou o técnico no Benfica - FC Porto, realizado no dia 8 de março (empate a duas bolas).Soares Dias foi o último árbitro português a liderar uma equipa de arbitragem numa competição internacional. Foi em 2024, no Campeonato da Europa de seleções. Este ano, entre junho e julho, vai realizar-se o Mundial. Ainda não são conhecidos os 'juízes' eleitos, mas Pinheiro está entre as possibilidades. O próprio vai estar no Ucrânia - Suécia, de quinta-feira. As duas seleções disputam uma vaga de apuramento para a competição..Violência nos campos de futebol e falta de árbitrosO último fim de semana ficou marcado por três episódios de agressões a árbitros de futebol. Os casos foram denunciados pelo árbitro Luís Godinho, através de uma publicação nas redes sociais.A este respeito, Artur Soares Dias diz que é "necessário" a Federação Portuguesa de Futebol reagir. "Uma palavra mais forte, direcionada e assertiva iria fazer com que este tipo de comportamentos não se verificassem, conforme acontece ano após ano", sublinhou.Neste contexto, o futebol depara-se com uma "carência de árbitros", um fenómeno que não surpreende, de acordo com o próprio. "Mas eu pergunto: quem é que quer ir para árbitro?" Em causa está um contexto de agressividade e violência visto por todo o país "fim de semana após fim de semana", em torno do futebol."Tem de haver um conjunto de pessoas que se sentam à mesa para valorizar o futebol português e o negócio, para encontrar soluções" neste capítulo, acrescentou.Às entidades responsáveis, Soares Dias pede "coragem para fazer alterações e aplicar regulamentos." Outra problemática abordada por Artur Soares Dias diz respeito às trocas de acusações sobre alegados erros de arbitragem.Questionado pelos jornalistas sobre a pressão exercida sobre os árbitros, o próprio recupera declarações de um ex-futebolista. "O Ukra diz que temos uma nova equipa na Primeira Liga: o Comunicados FC. E tem toda a razão", salienta.Exige "melhores condições" para as equipas de arbitragem, mas não vê ações para que tal aconteça. "Ninguém quer saber, só se lembram quando está a chegar o final da Liga ou quando há agressões", desabafa. Sem que tal aconteça, "andamos todos aqui a dormir", lamenta ainda..Artur Soares Dias vai despedir-se da arbitragem na Supertaça saudita.TAD suspende castigo de Mourinho, que vai orientar o Benfica frente ao V. Guimarães .Sporting-Benfica da 30.ª jornada da I Liga agendado para 19 de abril