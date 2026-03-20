TAD suspende castigo de Mourinho, que vai orientar o Benfica frente ao V. Guimarães

José Mourinho vai poder sentar-se no banco de suplentes no jogo deste sábado, 18h00, com o V. Guimarães, no Estádio da Luz, a contar para a 27.ª jornada da I Liga, depois de o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) ter aceitado a providência cautelar interposta pelo Benfica para suspender o castigo de 11 dias com que o treinador foi punido.Em causa estava o facto de o relatório do árbitro do clássico com o FC Porto ter indicado que o treinador dos encarnados chutou uma bola contra o banco dos dragões, um gesto que lhe valeu a expulsão. O Benfica contrariou esses argumentos, alegando que a bola foi enviada para a bancada, apresentando imagens de vídeo sobre a situação.O recurso foi recusado pelo Pleno do Conselho de Disciplina, tendo seguido uma providência cautelar para o TAD que deu agora provimento às alegações do Benfica, suspendendo o castigo, o que vai possibilitar a Mourinho orientar a equipa frente ao V. Guimarães, depois de ter falhado o jogo com o Arouca.