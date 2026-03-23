Sporting-Benfica da 30.ª jornada da I Liga agendado para 19 de abril

O Sporting-Benfica da 30.ª jornada da I Liga foi marcado para as 18 horas de 19 de abril, um domingo, divulgou esta segunda-feira, 23 de março, a Liga Portugal.A entidade que tutela o futebol profissional português divulgou ainda os horários das duas rondas anteriores.Na 28.ª jornada, no fim de semana da Páscoa, o Sporting vai receber o Santa Clara a 3 de abril (Sexta-feira Santa), enquanto o FC Porto vai receber o Famalicão no dia seguinte (20:45) e o Benfica visita o Casa Pia na segunda-feira, 6 de abril (20:45).Na ronda seguinte, o Sporting visita o Estrela da Amadora na Reboleira a 11 de abril, um sábado, às 20:45. Para domingo está agendada a receção do Benfica ao Nacional (18:00) e a visita do FC Porto ao Estoril (20:30).Na 30.ª jornada, além do Sporting-Benfica, o FC Porto recebe o Tondela também a 19 de abril (20:30).Eis os horários divulgados:Jornada 28Sexta-feira, 3 de abrilGil Vicente FC – AFS, 15h30 - SportTVVitória SC – CD Tondela, 18h00 - SportTVSporting CP – Santa Clara, 20h30 – SportTVSábado, 4 de abrilCD Nacional – Estrela Amadora, 15h30 - SportTVRio Ave FC – FC Alverca, 18h00 - SportTVMoreirense FC – SC Braga, 18h00 - TVI/V+FC Porto – FC Famalicão, 20h30 – SportTVSegunda-feira, 6 de abrilFC Arouca – Estoril Praia, 18h45 – SportTVCasa Pia AC – SL Benfica, 20h45 - SportTV Jornada 29Sexta-feira, 10 de abrilFC Famalicão – Moreirense FC, 20h15 – SportTVSábado, 11 de abrilAFS – Vitória SC, 15h30 - SportTVSanta Clara – Rio Ave FC, 18h00 - SportTVEstrela Amadora – Sporting CP, 20h30 – SportTVDomingo, 12 de abrilFC Alverca – Casa Pia AC, 15h30 - SportTVSC Braga – FC Arouca, 18h00 - SportTVSL Benfica – CD Nacional, 18h00 - BTVEstoril Praia – FC Porto, 20h30 - SportTVSegunda-feira, 13 de abrilCD Tondela – Gil Vicente FC, 20h45 - SportTV Jornada 30Sexta-feira, 17 de abrilRio Ave FC – AFS, 20h15 – SportTVSábado, 18 de abrilCD Nacional – FC Alverca, 15h30 - SportTVCasa Pia AC – Santa Clara, 18h00 - SportTVGil Vicente FC – Vitória SC, 20h30 – SportTVDomingo, 19 de abrilFC Arouca – Estrela Amadora, 15h30 - SportTVSporting CP – SL Benfica, 18h00 - SportTVFC Porto – CD Tondela, 20h30 - SportTVSC Braga – FC Famalicão, 20h30 – SportTVSegunda-feira, 20 de abril Moreirense FC – Estoril Praia, 20h45 - TVI/V+