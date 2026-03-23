Sporting-Benfica da 30.ª jornada da I Liga agendado para 19 de abril
Gerardo Santos
Desporto

Sporting-Benfica da 30.ª jornada da I Liga agendado para 19 de abril

Leões recebem Santa Clara e visitam o Estrela da Amadora antes do dérbi, enquanto águias visitam Casa Pia e recebem Nacional.
David Pereira
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O Sporting-Benfica da 30.ª jornada da I Liga foi marcado para as 18 horas de 19 de abril, um domingo, divulgou esta segunda-feira, 23 de março, a Liga Portugal.

A entidade que tutela o futebol profissional português divulgou ainda os horários das duas rondas anteriores.

Na 28.ª jornada, no fim de semana da Páscoa, o Sporting vai receber o Santa Clara a 3 de abril (Sexta-feira Santa), enquanto o FC Porto vai receber o Famalicão no dia seguinte (20:45) e o Benfica visita o Casa Pia na segunda-feira, 6 de abril (20:45).

Na ronda seguinte, o Sporting visita o Estrela da Amadora na Reboleira a 11 de abril, um sábado, às 20:45. Para domingo está agendada a receção do Benfica ao Nacional (18:00) e a visita do FC Porto ao Estoril (20:30).

Na 30.ª jornada, além do Sporting-Benfica, o FC Porto recebe o Tondela também a 19 de abril (20:30).

Eis os horários divulgados:

Jornada 28

Sexta-feira, 3 de abril

Gil Vicente FC – AFS, 15h30 - SportTV

Vitória SC – CD Tondela, 18h00 - SportTV

Sporting CP – Santa Clara, 20h30 – SportTV

Sábado, 4 de abril

CD Nacional – Estrela Amadora, 15h30 - SportTV

Rio Ave FC – FC Alverca, 18h00 - SportTV

Moreirense FC – SC Braga, 18h00 - TVI/V+

FC Porto – FC Famalicão, 20h30 – SportTV

Segunda-feira, 6 de abril

FC Arouca – Estoril Praia, 18h45 – SportTV

Casa Pia AC – SL Benfica, 20h45 - SportTV

Jornada 29

Sexta-feira, 10 de abril

FC Famalicão – Moreirense FC, 20h15 – SportTV

Sábado, 11 de abril

AFS – Vitória SC, 15h30 - SportTV

Santa Clara – Rio Ave FC, 18h00 - SportTV

Estrela Amadora – Sporting CP, 20h30 – SportTV

Domingo, 12 de abril

FC Alverca – Casa Pia AC, 15h30 - SportTV

SC Braga – FC Arouca, 18h00 - SportTV

SL Benfica – CD Nacional, 18h00 - BTV

Estoril Praia – FC Porto, 20h30 - SportTV

Segunda-feira, 13 de abril

CD Tondela – Gil Vicente FC, 20h45 - SportTV

Jornada 30

Sexta-feira, 17 de abril

Rio Ave FC – AFS, 20h15 – SportTV

Sábado, 18 de abril

CD Nacional – FC Alverca, 15h30 - SportTV

Casa Pia AC – Santa Clara, 18h00 - SportTV

Gil Vicente FC – Vitória SC, 20h30 – SportTV

Domingo, 19 de abril

FC Arouca – Estrela Amadora, 15h30 - SportTV

Sporting CP – SL Benfica, 18h00 - SportTV

FC Porto – CD Tondela, 20h30 - SportTV

SC Braga – FC Famalicão, 20h30 – SportTV

Segunda-feira, 20 de abril

Moreirense FC – Estoril Praia, 20h45 - TVI/V+

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