Afonso Eulálio
Afonso EulálioEPA/LUCA ZENNARO
Desporto

Afonso Eulálio e Ivo Oliveira fora da prova de estrada dos Europeus de ciclismo

Federação Portuguesa de Ciclismo comunicou ao jornal O JOGO mudanças no elenco, mas não estão ainda dadas justificações para as alterações face ao Mundial. João Almeida fará prova de contrarrelógio.
Frederico Bártolo
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Depois do pior resultado de Portugal em Mundiais de ciclismo desde 2016, a Seleção remodela o elenco para a prova dos Europeus de domingo. Saem Ivo Oliveira, da UAE Emirates, e Afonso Eulálio, da Bahrain Victorious, entram Afonso Silva, do Tavira, e Pedro Silva, da Feira dos Sofás-Boavista. As mudanças não estavam previstas antes do evento no Canadá, pelo que foi possível apurar, e esse mesmo anúncio não foi divulgado ainda pela Federação Portuguesa de Ciclismo, entidade que ao DN anunciou informações para breve.

No entanto, a FPC avançou com uma lista de convocados divulgada pelo jornal O JOGO numa página institucional, faltanto, portanto, justificações para a mudança de elenco ou qualquer comunicação que tenha a ver com a forma física dos atletas. Já que Afonso Eulálio, por exemplo, abandonou a corrida. Em 2025, tinha sido nono nos Mundiais do Ruanda.

Agora, na Eslovénia, Portugal perderá então alguns ativos importantes: Eulálio era um dos líderes. Não foi possível chegar ao contacto com o selecionador Valter Sousa, que se encontrava em viagem do Canadá para Lisboa. O plano é estar na Eslovénia na quinta-feira.

Entretanto, João Almeida, que terá abdicado de participar nos contrarrelógios do Mundial depois de ter sido terceiro numa etapa da Vuelta na especialidade, vai disputar o crono dos Europeus, ao lado de Nelson Oliveira.

Foi ainda notícia a possível presença de Tadej Pogacar na prova, mas o diretor da UAE Mauro Gianetti negou tal possibilidade, apesar de o atleta salientar a colegas de pelotão essa vontade.

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