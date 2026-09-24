Rui e Ivo Oliveira renovam pela UAE Emirates até 2029 e estão seis portugueses confirmados em World Tour

Rui Oliveira e Ivo Oliveira vão continuar na UAE Emirates. Depois de terem um princípio de acordo já desenvolvido ao longo dos últimos meses, sabe o Diário de Notícias que estava por acertar as temporadas de renovação com os corredores, uma vez que não é comum celebrarem-se contratos de três anos com ciclistas acima dos 30 anos. Os irmãos fizeram 30 anos a 5 de setembro e têm agora mais três anos de ligação previstos, até 2029, num percurso que começou em 2019 e que será, assim, superior a uma década na UAE Emirates.

"Os gémeos portugueses Ivo e Rui Oliveira cresceram juntamente com a equipa desde a sua chegada em 2019. Ambos tornaram-se membros versáteis e altruístas da equipa, trazendo velocidade, força e os seus instintos de pista para todas as corridas, desde as clássicas e lançamentos de sprints, até às corridas por etapas", lê-se no comunicado da equipa, vincando a categoria dos atletas, indispensáveis na estratégia coletiva.

Campeão olímpico de madison em Paris'2024, ao lado de Iúri Leitão, Rui Oliveira conseguiu este ano a sua primeira vitória ao serviço da UAE Emirates, ao triunfar em casa, no Porto, na 10.ª e última etapa da Volta a Portugal.

"Ivo tem cada vez mais combinado o seu trabalho para a equipa com oportunidades para si próprio, desenvolvendo-se como um vencedor com provas de estrada, em especial em contrarrelógios curtos ou prólogos", refere a equipa. Sem qualquer vitória esta temporada, Ivo Oliveira teve em 2025 a sua temporada mais profícua, com quatro dos seus sete triunfos como profissional, com destaque para o título nacional de fundo, que já tinha conquistado em 2023.

Além dos portugueses, a UAE Emirates anunciou ainda a renovação do norueguês Vegard Stake Laengen até 2027, do alemão Felix Grossschartner e do dinamarquês Julius Johansen, vencedor de duas etapas na Volta a Portugal, até 2028 e do esloveno Domen Novak até 2029.

Seis portugueses garantidos em World Tour

Com a renovação dos irmãos gaienses, está confirmado que os seis atletas masculinos que militavam em World Tour em 2026 prosseguirão para 2027. António Morgado tem contrato com a UAE até 2027, João Almeida renovara o ano passado até 2028 pela equipa.

Este ano ficou confirmada a renovação de Nelson Oliveira pela Movistar, por mais uma época, além da afirmação de Afonso Eulálio, sexto na Volta a Itália de 2026, que durante a prova italiana anunciou a continuidade até 2028 na Bahrain. Falta a comunicação oficial da equipa. Iúri Leitão, campeão olímpico em 2024, está num escalão abaixo, na Cajarural, com quem renovou até 2028.

Ainda assim, para Portugal seria importante ter mais atletas no principal escalão, por uma questão de pontuação para o ranking. A Seleção terá seis atletas no Mundial devido a ter figurado no top-15 das nações o ano passado, o que não se deverá verificar no final deste ano de 2026. De 2025 para 2026, baixou o número de corredores em equipas principais, uma vez que Rui Costa saiu da EF, acabando uma carreira profícua com destaque para o título mundial de 2013, e Ruben Guerreiro terminou a ligação de três anos na Movistar, encontrando-se sem equipa.

No setor feminino, Maria Martins, atleta olímpica, era a única representante lusa no principal escalão. Milita na Canyon/SRAM, mas ainda não tem contrato oficializado para 2027.

* Com Lusa.