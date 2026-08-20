Iúri Leitão renova com a Caja Rural até 2028 e mantém Los Angeles no horizonte

Iúri Leitão vai continuar a correr com as cores da Caja Rural-Seguros RGA. O ciclista português renovou contrato por mais duas temporadas e fica ligado à formação espanhola até ao final de 2028, prolongando uma relação iniciada em 2022.

A renovação foi anunciada esta quinta-feira pela equipa espanhola e permite ao corredor de Viana do Castelo, de 28 anos, manter a estabilidade no pelotão profissional precisamente até ao ano dos Jogos Olímpicos de Los Angeles. “O campeão olímpico em Paris defenderá o título em Los Angeles como ciclista da nossa equipa, à qual chegou em 2022, somando desde então pelo menos um triunfo em cada temporada”, destacou a Caja Rural no anúncio da continuidade do português.

A formação espanhola sublinhou ainda a importância que Iúri Leitão conquistou dentro da estrutura ao longo dos últimos anos, considerando-o “um valor e uma peça importante, perfeitamente alinhado com a mentalidade e a forma de trabalhar” da equipa.

A continuidade surge numa temporada em que o português voltou a confirmar a capacidade para vencer na estrada. Iúri Leitão soma três dos quatro triunfos alcançados pela Caja Rural em 2026, tendo começado por vencer, em março, a Classic Loire Atlantique, em França. Seguiram-se o triunfo na segunda etapa do Grande Prémio Anicolor, em maio, e a vitória na oitava e última etapa do Tour of Magnificent Qinghai, disputado na China, em julho.

Apesar dos resultados conseguidos na estrada, é no ciclismo de pista que se encontram os maiores feitos da carreira do vianense. Nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, Iúri Leitão tornou-se no primeiro português a conquistar duas medalhas numa mesma edição dos Jogos. Primeiro alcançou a prata no omnium e depois, juntamente com Rui Oliveira, sagrou-se campeão olímpico de madison.

Em 2026 voltou a mostrar essa polivalência. Além dos resultados na estrada, sagrou-se campeão europeu de omnium e conquistou a prata no madison nos Europeus de pista realizados em Konya, na Turquia.

A renovação deixa agora contratualmente definido o futuro do ciclista português até ao final do próximo ciclo olímpico. Los Angeles 2028 surge como um dos grandes objetivos, embora Iúri Leitão tenha já deixado claro que o primeiro passo será assegurar a qualificação para os Jogos. O processo começa em outubro e só depois de garantida a presença nos Estados Unidos será possível pensar na defesa do título conquistado em Paris.