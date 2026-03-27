Isaac Nader é detentor de seis recordes nacionais, Mariana Machado e José Carlos Pinto são recordistas nos 5 e 10 km e Salomé Afonso tem a melhor marca europeia nos 2000 m
Isaac Nader é detentor de seis recordes nacionais, Mariana Machado e José Carlos Pinto são recordistas nos 5 e 10 km e Salomé Afonso tem a melhor marca europeia nos 2000 m MONTAGEM: Fernando Almeida
Desporto

A nova vaga de atletas de meio-fundo e fundo que têm pulverizado os recordes nacionais nos últimos meses

Isaac Nader, Salomé Afonso, José Carlos Pinto e Mariana Machado tornaram-se detentores de novos máximos, destronando os históricos Rui Silva, Fernanda Ribeiro ou Paulo Guerra, entre outros.
David Pereira
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