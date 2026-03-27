A nova vaga de atletas de meio-fundo e fundo que têm pulverizado os recordes nacionais nos últimos meses

As provas de fundo e meio-fundo foram, durante anos, a galinha de ovos de ouro do atletismo e até mesmo do olimpismo português. Carlos Lopes, António Leitão, Rosa Mota e Fernanda Ribeiro trouxeram medalhas olímpicas para Portugal e outros nomes como Fernando Mamede, os gémeos Domingos e Dionísio Castro, António Pinto, Aurora Cunha e Paulo Guerra também habituaram os portugueses a grandes resultados. Entretanto, os portugueses desabituaram-se dessas façanhas, mas agora está a despoletar uma nova vaga de atletas que está a pulverizar recordes nacionais. Isaac Nader, sobrinho de Hassan, antigo goleador de Farense e Benfica, é o ponta-de-lança desta nova vaga de atletas. Aos 26 anos, é o detentor dos recordes nacionais de 800 (1:43.86 minutos) e 1500 metros (3:29.37), da milha (3:48.25) ao ar livre e de 800 (1:45.05), 1500 (3:32.44) e 3000 metros (7:38.05) em pista coberta, tendo estabelecido todas essas marcas desde fevereiro do ano passado. Pelo meio chegou ainda a ser recordista português dos 10 km (já lá vamos...). No que concerne aos 1500 metros ao ar livre, por exemplo, tornou-se no primeiro português a correr abaixo dos 3:30 minutos e melhorou a marca que pertencia a Rui Silva desde 2002..Isaac Nader bate recorde nacional dos 800 metros em pista curta. Ainda no meio fundo, Salomé Afonso tornou-se recordista nacional e europeia dos 2000 metros em pista coberta ao cortar a meta no meeting indoor de Lievin, em fevereiro, em 5.30:31 minutos. A marca supera o anterior recorde nacional, estabelecido por Fernanda Ribeiro em 1996..Atletismo. Salomé Afonso bate recorde europeu de pista curta que durava desde 1998. Luta apaixonante nos 10 kmO exemplo mais paradigmático de que estamos perante de uma nova vaga de atletas de grandes atletas é a evolução do recorde nacional masculino dos 10 km. A distância conheceu no ano passado três recordistas: primeiro Isaac Nader, que correu no nacional de estrada em janeiro, em 28:01; depois Samuel Barata retirou um segundo à marca em Brasov, na Roménia; e em outubro José Carlos Pinto tornou-se o primeiro português a baixar dos 28 minutos na distância (27:53), numa prova certificada pela World Athletics. Não satisfeito, o mesmo José Carlos Pinto tirou 15 segundos à marca e definiu o novo máximo nacional em 27:38 numa prova na cidade espanhola de Valência a 11 de janeiro deste ano. Também em Valência, no mesmo dia, na mesma corrida, Mariana Machado, filha da antiga fundista Albertina Machado, tornou-se a primeira mulher portuguesa a baixar da marca dos 31 minutos na distância, terminando em 30:58. O anterior recorde nacional era partilhado por Sara Moreira e Dulce Félix (31:25).Mas José Carlos Pinto e Mariana Machado não se ficaram por aqui. A 9 de março do ano passado, a atleta do Sp. Braga, 25 anos, estabeleceu o recorde nacional dos 5 km em 15:23, numa prova realizada precisamente na cidade minhota. Já o corredor do Sporting, 28 anos, concluiu a mesma distância em 13:10, numa prova em Barcelona, a 31 de dezembro de 2025, destronando Paulo Guerra como recordista nacional.Novos recordes nos MundiaisTambém nas chamadas disciplinas técnicas há recordes muito recentes, alcançados nas últimas semanas nos Mundiais de pista curta, em Torun, na Polónia.Gerson Baldé juntou o título mundial do salto em comprimento ao novo máximo nacional (8,46 metros). .Gerson Baldé sagra-se campeão mundial com novo recorde nacional no salto em comprimento. Sofia Lavreshina, Fatoumata Diallo, Clara Martinha e Carina Vanessa bateram o recorde nacional da estafeta feminina 4x400 metros (03.31,37 minutos) e Pedro Afonso, Ericsson Tavares, Omar Elkhatib e João Coelho fizeram o mesmo no setor masculino (03.04,75). Sofia Lavreshina melhorou ainda o recorde nacional dos 400 metros para 51,87 segundos.Já Tatjana Pinto estreou-se em grandes competições com o recorde nacional dos 60 metros, em igualdade com Lorene Bazolo e Arialis Martínez (7,17 segundos).Nota ainda para Agate de Sousa, que foi coroada campeã mundial de salto em comprimento..Agate Sousa campeã do mundo do salto em comprimento 18 anos depois de Naide Gomes