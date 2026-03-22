Gerson Baldé sagra-se campeão mundial com novo recorde nacional no salto em comprimento

O atleta português Gerson Baldé protagonizou um momento histórico para o atletismo nacional ao conquistar o título mundial no salto em comprimento, fechando a os Mundiais de pista curta com uma exibição de elevado nível competitivo e confirmando o excelente momento de forma que atravessa na temporada de 2026. A medalha de ouro foi assegurada no último ensaio da final, com um salto de 8,46 metros, marca que lhe permitiu estabelecer novo recorde nacional e alcançar simultaneamente a melhor marca mundial do ano, consolidando o seu nome entre a elite internacional da disciplina.Este triunfo surge na sequência de uma época já marcada por feitos relevantes, nomeadamente a fixação do recorde nacional de salto em comprimento em pista coberta com 8,32 metros, resultado que representou um marco histórico ao ultrapassar um máximo que permanecia intocado há mais de duas décadas. Paralelamente, o atleta destacou-se também a nível interno com a conquista do título de campeão nacional no salto em altura, demonstrando versatilidade competitiva e capacidade técnica em diferentes especialidades do atletismo.Com estes resultados, Gerson Baldé afirma-se como uma das principais figuras do atletismo português contemporâneo, reforçando o prestígio de Portugal nas grandes competições internacionais e confirmando uma trajetória desportiva marcada por vitórias e recordes de elevado significado.